Kedden reggel elkezdődött a döntő. Két versenynap lesz, az eredményhirdetés január 30-án 18 óra körül indul majd.

A magyar csapat az első versenynapon, a 2-es konyhaboxban kezdi a munkát, közvetlenül Marokkó után. A 3-as boxban a címvédő Egyesült Államok, majd a további nagy esélyesek is jönnek: 5. box Norvégia, 7. box Izland, 12. box Dánia - olvasható a Világevő blogon.

A magyar csapat: Pohner Ádám, versenyző, Csillag Richárd, commis, Segal Viktor, coach és Hamvas Zoltán, elnök, aki a zsűriben képviseli Magyarországot.

A verseny hivatalos oldalán megjelentek az első fotók a magyar tányérokról is:

Here is the first theme on plates dish from team Hungary! #bocusedor #BocusedOr2019 pic.twitter.com/n5D3symxOc