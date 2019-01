A Bocuse d'Or nemzetközi szakácsverseny lyoni világdöntője január 28-29-án lesz, a sikeres felkészülés során a csapat tagjai hónapok óta heti 6 napon keresztül gyakorolnak az 5 és fél órás versenyre - mondta az InfoRádió kérdésére a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke. Hamvas Zoltán hozzátette: jelenleg a finomhangolásokat végzik.

Egy 3-4 kilogrammos csontos borjúkarajt kell majd egyebek között elkészíteniük a versenyzőknek, ráadásul úgy, hogy nem szabad a csontot levenni a húsról, ez jelentős mértékben nehezíti a feladatot.

Ezúttal is két ételt kell majd elkészíteniük a csapatoknak, a 2019-es versenynek azonban külön szépsége, hogy a versenytémák Paul Bocuse és Joel Robuchon munkásságának állítanak emléket.

A tányértéma (Joel Robuchon tiszteletére) a zöldség chartreuse, amelyet meghatározott kagylófélékkel kell majd elkészíteni. Minden csapat rendelkezésére áll majd 32 db fésűkagyló, 60 db szívkagyló, 18 db osztriga és 60 db feketekagyló, ezeket lehetőség szerint mind fel kell használni. Az ételhez csak a versenypiacon elérhető zöldségek használhatók fel.

A hústál kötelező alapanyaga, a csontos borjúkaraj (5 csonttal) már hivatalos egy ideje, azonban most már az is biztos, hogy az ételhez a csontot is fel kell használni, sőt, együtt is kell főzni vele.

Hamvas Zoltán arról is beszélt, hogy a felkészülés során dübörgő zenei kísérettel készülnek,

mert a csapat tagjainak ahhoz is hozzá kell szokniuk, hogy a hosszú verseny során a közönség hatalmas ovációja mellett kell alkotniuk. Ezért azt is gyakorolniuk kell, hogy normál hangerővel nem is tudnak kommunikálni egymással.

Nyitókép: Pohner Ádám séf, a Bocuse d'Or nemzetközi szakácsverseny január 28-29-i lyoni világdöntőjére készülő magyar csapat tagja. MTI/Balogh Zoltán