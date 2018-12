Hidegörvény borítja fel az időjárást

Szabó Zsanett meteorológus kifejtette: a Balti-tenger térségtől az Adriai-tengerig egy több középpontú ciklon halad kelet felé, melynek nyomában változatos az időjárás. Hétfő reggelre virradóra Ausztriában több centiméternyi hó hullott, míg délebbre, Horvátországban zivatarok tomboltak az éjjel. Északkelet-Európában igazi téli idő van: kiterjedt hótakaróval és napközben is fagypont alatti értékekkel.

A hideg levegő a következő napokban egyre beljebb nyomul Közép-Európába is, és a záporokat többfelé hózáporok váltják fel.

Magyarországon az éjszaka második felében északnyugaton, nyugaton megnövekszik a felhőzet, amelyből csapadék is előfordul: hő, havas eső, eső egyaránt eshet. A szél többfelé megélénkül.

Kedden hajnalra foltokban átmenetileg köd képződhet. A kora reggeli órákban még északnyugaton, nyugaton, később a középső, délután a keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet. Egyre többfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék: hó, havas eső, eső. Megmaradó hónak síkvidéken kicsi a valószínűsége, de főként késő délutántól, az ország északkeleti felén, nagyjából a Győr-Dunaújváros-Békéscsaba vonaltól északkeletre helyenként akár 2 centiméternyi hó is eshet. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi részén meg is erősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plus 1 fok, a legmagasabb hőmérséklet 1-7 fok között várható.

Szerdán szakadozik a felhőzet, szórványosan valószínű zápor, hózápor. Hajnalban délnyugaton ónos eső is előfordulhat. A szél néhol megerősödik. Napközben plusz 1-6 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön már távolodik a hidegörvény. A hétvégéig számottevő csapadék sem várható. Szombaton viszont ismét nedvesebb léghullámok éri el a Kárpát-medencét - ismertette a meteorológus.

