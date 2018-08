Nagy esők jönnek, vége a strandidőnek

Pénteken a sok napsütés mellett gomolyfelhő-képződés várható, helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Éjszaka a Dunántúlon változóan, másutt gyengén felhős lesz az ég, a Dunántúlon és délkeleten néhol zápor, zivatar előfordulhat.

Szombaton a Dunántúlon a fátyolfelhőzet és erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett csak rövid napos időszakok lehetnek, másutt gomolyfelhős, napos idő valószínű. Kezdetben a Dunántúlon, késő délutántól a Duna-Tisza közén is többfelé, másutt helyenként alakul ki zápor, zivatar, főként a Dunántúlon felhőszakadás, jégeső is várható. Reggelig többnyire mérsékelt marad a légmozgás, holnap megélénkül a délkeleti, keleti szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton a Nyugat-Dunántúlon 21 és 25, másutt 26 és 33 fok között alakul.