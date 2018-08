Marad a hőség, de egyre több lesz a zápor

A sok napsütés mellett szerdán is képződhetnek gomolyfelhők, amelyekből délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, csapadékra legkisebb esély az északkeleti megyékben mutatkozik. Az északi, északkeleti szelet átmenetileg kísérhetik élénk széllökések is, szélerősödés csak zivatar környezetében lehet. A hőmérséklet délután 31 és 36 Celsius-fok között alakul. Késő estére is csak 23 és 28 fok közé hűl le a levegő.

Három megyére másodfokú figyelmeztetés van érvényben a hőség miatt, további 12 megyében pedig elsőfokú a figyelmeztetés.

Az országos tisztifőorvos még kedden hirdetett hőségriadót.

Csütörtökön a többórás napsütés mellett egyre több gomoly-, illetve fátyolfelhőre számíthatunk. Szórványos jelleggel alakulhat ki zápor, zivatar, néhol hevesebb zivatar is előfordulhat. A déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de néhol lehet ennél hűvösebb is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható.

Pénteken erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés mellett általában többórás napsütés is várható, északnyugaton ugyanakkor már inkább erősen felhős égkép lehet a jellemző. Elsősorban a déli óráktól valószínű egyre többfelé zápor, zivatar. A déli szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22,

a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.

Nagyobb lehűlés a hét végére várható: vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet a Nyugat-Dunántúlon már 18, 20, míg az Alföld keleti felén 29, 30 fok körül alakul.

