Kilőtt farkas: meglepő helyzetbe kerültek a kommandósok

Az M237-es jelzéssel ellátott, Svájcból Magyarországra vándorló farkas ügye azon túl, hogy mindkét ország közvéleményét foglalkoztatja, igencsak felkavarta egy borsodi kistelepülés néhány lakójának életét a Blikk cikke szerint. A lapnak egy asszony nyilatkozott, aki elmondta: a húsvéti hétvégén rájuk törtek a kommandósok, amikor az állat kilövése miatt egy vadászt akartak elvinni.

A tévedés azért fordulhatott elő Erzsébet szerint, mert a népesség-nyilvántartóban rossz cím szerepel, így azt hitték, hogy az ő házában lakik. Az asszony már többször próbálta megváltoztatni az adatokat, eddig sikertelenül. A vállalkozó hétvégi házához az épület mögötti földúton lehet felmenni, légvonalban néhány száz méterre állnak egymástól.

"Ránk törtek a kommandósok a lelőtt farkas miatt. Húsvétkor, szombat este az egész családdal éppen vacsorázni készültünk, itt volt a lányom, a vejem és a hétéves kisunokám is, amikor hirtelen elkezdtek dörömbölni az ajtón, hogy itt a rendőrség, azonnal nyissuk ki. Teljesen megdöbbentünk, aztán mutattak egy igazolványt, amit a sötétben nem is láttunk, de megtudtuk, hogy Gyurit akarták itt elkapni. Aztán persze, felvilágosítottam őket, hogy téves a házszám" – mesélte a filmbe illő jelenetet a 70 éves asszony, aki nem hiszi, hogy a férfit akkor csak "egyszerűen" kihallgatni akarták volna. Annál ugyanis jóval nagyobb erőkkel érkeztek a portára.

"A vicces, hogy a rendőrök megkértek, engedjem ki őket, mivel a kinti kapu be volt zárva. Kiderült, hogy egy létrát támasztottak oda, azon ugráltak be a kommandósok. A házunk előtt öt-hat autó parkolt, még gépfegyver is volt náluk. Utána jó sokáig mérgelődtünk még ezen a rohadt házszámon... Az egyenruhások ezután felmentek a férfi házához is, ahova még másnap is visszamentek egyszer."

Nyitókép: Getty Images/ Jim Cumming