Állati tetemeket tartott otthon és még gyújtogatott is kőbányai férfi – fotók

A szakértők elsődleges véleménye szerint az állattetemek gyűjtése, élelmiszerek melletti tárolása és a megmagyarázhatatlan „tüzeskedés” is arra utal, hogy a kőbányai gyűjtögető-gyújtogató pszichikai vagy mentális zavarokkal küszködik. Szabadlábon védekezhet – írja a Magyar Nemzet .

Az autójában és otthonában is állattetemeket találtak a rendőrök. Ebben az ügyben lopás vétsége miatt indult ellene eljárás, hiszen olyan védett állatok tetemei is előkerültek a házkutatás során, melyeket a törvény szerint elhullás után sem vihetett volna haza.

Kihallgatása közben jöttek rá a nyomozók, hogy a tetemgyűjtő azonos azzal az ismeretlennel, aki május 28-án, a kőbányai lomtalanítás idején éjjel három utcán elhelyezett szemétkupacot is lángra lobbantott. Ebben az ügyben június 15-én rongálás vétsége miatt is nyomozást rendelt el vele szemben a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A gyanúsított elismerte, hogy ő okozta a tűzeseteket, de nem tudta megindokolni a tettét. A hatóság úgy állapította meg, esetében nem állnak fenn a letartóztatás feltételei, szabadlábon védekezhet.

A rendőrség kért segítséget a Segítő Angyalok szervezet speciális mentésre és állatmentésre szakosodott munkatársaitól, amikor Budapest X. kerületében egy autóban zsákba csomagolt, rothadó szagot árasztó, bomló tetemet találtak. A rendőröket a környéken lakók értesítették a bűz miatt, először azt sem lehetett tudni, mi van a fekete zsákban, nem zárták ki az emberi maradványok lehetőségét sem. Ezért ahogyan ez a bűnügyi helyszíneken szokás, a forgalmat elterelve az egész környéket lezárták.

Az állatmentők védőfelszerelésben bontották ki a csomagot, melyből egy kutya maradványa került elő.

Az autó tulajdonosa, egy 25 éves budapesti férfi először azt mondta, az állatorvosi egyetem kórboncnokaként került hozzá a tetem, ám kiderült, soha nem dolgozott a felsőoktatási intézményben.

A tetemben mikrochip is volt, ez alapján a nyomozók eljutottak egy állatorvoshoz, aki elmondta, ez egy beteg kutya volt, amelyet ő kezelt, míg az állat ki nem múlt. A tetemet egy budapesti férfi vitte el, akit már korábbról ismert: a férfi névjegykártyákat osztogatott több állatorvosnak azzal, hogy hivatalosan foglalkozik állati tetemek elszállításával és hamvasztásával.

A névjegykártyás szállító azonos volt annak az autónak a tulajdonosával, amelyben az állatvédők a rendőrökkel megtalálták a bomló állat tetemet. A hatóság azonnal házkutatást rendelt el a férfi lakásán, ahol több tucatnyi preparátumot, a hűtőben pedig az élelmiszerek mellett további állattetemeket, védett madarak és egy őzgida maradványait tárolta. A tetemeket a X. kerületi önkormányzat segítségével hivatalos, a veszélyes hulladékok megsemmisítésében jártas cég bevonásával vitték el a helyszínről, a lakást és a társasház közös helyiségeit is fertőtlenítették.

A lopással gyanúsított férfit zavart viselkedése miatt mentővel szállították kórházba a rendőrök, ahol az orvosok nem találtak nála olyan betegséget, ami azonnali ellátást és kezelést kívánt volna. Ezután a BRFK X. kerületi rendőrkapitányságán hallgatták ki a tetemek jogtalan birtoklása miatt. A kihallgatás során a nyomozók felismerték, hogy a tetemgyűjtő azonos lehet azzal a gyújtogatóval, akiről május 28-án kamerafelvételek készültek Kőbányán, miközben három lomtalanításra összegyűjtött hulladékhalmot is felgyújtott. A tűzesetek miatt több környékbeli ház ablaka is megsérült a keletkezett hőtől, jelenleg igazságügyi tűzvizsgáló vizsgálja, mennyire veszélyeztette a gyújtogatás a környékbeli ingatlanokat. A férfi beismerte, hogy ő lobbantotta lángra az utcai szeméthalmokat, így rongálás vétsége miatt is eljárás indult ellene.

Nyitókép: Forrás: Facebook (Segítő Angyalok)