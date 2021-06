Újabb részletek a magyar dizsihadistáról, aki öngyilkos robbantó akart lenni

A TEK felderítői hetek óta figyelték a 21 éves egyetemi hallgató internetes tevékenységét. A férfi aktív részvevője volt több internetes iszlamista fórumnak. Ezeken a dzsihadista propaganda mellett terrortámadásra való felkészülésről, az ezekhez szükséges eszközökről, módszerekről és anyagokról cseréltek eszmét.

„A fiatalember vállalta azt, hogy összeszerelt csőbombát készít, és Magyarország területén kívánja ezt felhasználni olyan tömegrendezvényen, amely vagy Budapesthez, vagy Magyarország más területéhez köthető” – mondta Hajdu János, a TEK főigazgatója.

A férfi előkészületeket is tett terve végrehajtására: csőbomba készítésére is alkalmas eszközöket rendelt az interneten. Emellett azt is tervezte, hogy egy járművel a tömegbe hajt. Az információk mind egy irányba mutattak, arra, hogy hamarosan támadásba lendülhet, ezért kedden elfogta őt a TEK.

A Magyar Nemzet összeszedte, hogy mit lehet tudni eddig a magyar dzsihadistáról:

áttért az iszlám hitre

felesküdött az Iszlám Államra

mártírként akart meghalni egy pusztító terrortámadásban

21 éves kecskeméti magyar férfi, aki eddig a fővárosban járt egyetemre

az Iszlám Államhoz köthető internetes oldalakon – amelyekre csak szigorú rend alapján lehet belépni – csevegett radikálisokkal

ellenséges ideológiáról, kimondottan dzsihadista propagandát valló emberekkel terrortámadásra való felkészülésről, azokra vonatkozó eszközökről, anyagokról, módszerről beszéltek

vállalta, hogy csőbombát készít, amit budapesti vagy más magyarországi tömegrendezvényen használ fel

vásárolt a csőbomba összeszereléséhez szükséges anyagokat

budapesti és vidéki tömegrendezvényeken akart terrorcselekményeket elkövetni

az egyik lehetséges célpontja a labdarúgó-Eb budapesti helyszíne lett volna

a másik lehetséges célpontja a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszus lett volna Budapesten, kiemelten a Hősök tere, ahol Ferenc pápa mond misét

a harmadik lehetséges célpontja az őszi Vadászati Világkiállítás lett volna

gépkocsival a tömegbe hajtó támadásokról is csevegett iszlám radikálisokkal a darkweben; határozottan állította, hogy ilyet szeretne elkövetni a Balatonnál

az iszlám hitre áttért férfi átlag feletti körülmények között élt és szocializálódott

édesapja neves kecskeméti ügyvéd.

A férfi környezete és ismerősei megdöbbentek a hírek hallatán, békés, udvarias fiatalembernek ismerték. Egyelőre harminc napra tartóztatta őt le a nyomozási bíró. A férfi tagadja, hogy terrorista volna; egyelőre nem tudni, hogy vannak-e társai.

A Telex úgy tudja, a 21 éves V. Kende a Kecskeméti Piarista Gimnázium tanulója volt, aztán Budapesten járt egyetemre, és látszólag sziklaszilárd, biztos háttérrel rendelkezett: ügyvéd és pedagógus szülőkkel.

A fiatalember védője azt mondta, hogy „amit a TEK állít, nem felel meg a valóságnak, nem igaz, hogy robbanószerkezetet, vagy ahhoz szükséges eszközöket találtak a házkutatáskor, ez kezdeti szakaszban maradt meg". Több olyan elektronikai eszközt viszont lefoglaltak a család házában, amelyen megtalálhatók a férfi angol nyelvű üzenetváltásai. „Ezeknek a tartalmát nem vitatta, de a bűncselekményt nem ismeri el” – tette hozzá Jován László védő.

V. Kendét a lakosság megfélemlítése céljából, előre kitervelten, aljas indokból és célból, több ember sérelmére, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntettével, valamint robbanóanyaggal visszaélés bűntettével megvalósított terrorcselekmény előkészületével gyanúsítják. A bíróság szerdán elrendelte a letartóztatását.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán