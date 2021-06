Kecskeméti piarista diákként került Budapestre - egyre többet tudni az iszlamista fiatalról

Kecskeméten élt szüleivel a város gazdag részén az a 21 éves fiatal, V. Kende, akit a napokban iszlamista terrorizmus előkészületei miatt a Terrorelhárítási Központ "vadászott le".

A pénteki Blikk azt írja, édesapja jogász, hisz fia ártatlanságában

Egy ideig jogász édesapja védte, aki a Blikknek most csak annyit mondott, hisz ártatlanságában, kiállnak mellette.

V. Kende 2018-ban érettségizett a kecskeméti Piarista Gimnáziumban, diáktársai szorgalmas fiúként ismerték, de visszahúzódó volt. Egyik társa szerint "ő lett volna az utolsó", akiről a most történteket el tudná képzelni. Gimnázium után a Budapesti Gazdasági Főiskolán tanult, és a TEK figyelt fel arra, hogy Instagram-oldalán már arab névvel szerepel (Hüsseyin Z. V.). Erről a Bors is ír, több muszlim szervezet oldalát is követte a fiatal.

A nyomozók most kapcsolatrendszere feltárásán dolgoznak, de a jelenlegi információk alapján "magányos elkövető" lehetett volna V. Kende, akivel kapcsolatban fontos lesz feltárni, hogy milyen vallási közösségben fordult meg, hol tért át az iszlámra, kiket vitt magával.

V. Kendét a lakosság megfélemlítése céljából, előre kitervelten, aljas indokból és célból, több ember sérelmére, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberöléssel, valamint robbanóanyaggal visszaéléssel megvalósított terrorcselekmény előkészületével gyanúsítják.

