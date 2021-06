Újabb információk derültek ki, mi várhat a kecskeméti iszlamistára

Akár öngyilkos merényletre is hajlandó lehetett V. Kende, aki - egyelőre csak - sajtóinformációk szerint a Puskás Aréna egyik Eb-meccsén robbanthatott volna csőbombával, és a Balatonnál is tömegbe hajthatott volna autójával, ha a TEK komoly titkosszolgálati munkát követően nem kapcsolja le az Iszlám Állam kötelékei közé került 21 éves fiatalt, aki arab nevet használt a világhálón, és át is tért az iszlám hitre, noha korábban katolikus gimnáziumban érettségizett Kecskeméten.

A Magyar Nemzet most arról ír, példásan meg fogják büntetni V. Kendét.

A terrorcselekmény előkészülete alapesetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ám

öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztést is kaphat a vádlott, ha ezt terroristacsoport tagjaként kívánja megvalósítani.

Hajdu János altábornagy, a TEK főigazgatója korábban azt közölte: a gyanúsított beszerzett csőbombaalkatrészeket, vagyis az, amit Surdy Miklós korábbi büntetőbíró az InfoRádiónak nyilatkozva pedzegetett, miszerint bizonyíthatónak kell lennie, hogy egy folyamatba ágyazódnak az egyes cselekmények, valóban bizonyítható is lehet.

A Magyar Nemzet cikke arra is kitér, hogy a Magyar Iszlám Közösség imámja khutbát (a mohamedánok pénteki istentiszteletén tartott szónoklatot) mondott a magyar dzsihadista elfogásának hírére. A hitszónok kiemelte, „ha valaki nem ismeri a vallást, a Próféta tanításait kellő alapossággal, tudatlan, az könnyen beleeshet a szélsőségességnek és a túlzásnak a csapdájába. A vallás szerint az ártatlan emberi élet kioltása a legnagyobb bűn […] nincs súlyosabb bűn annál, mint amikor valaki elveszi egy embertársa életét jogtalanul. Az ilyen ember a magasságos Allah nevében bűnöző […] gyilkos, és semmi olyan nem létezik, ami ezt a tettet bármi módon igazolhatná […].”

V. Kendét egyébként ők soha nem látták, nem ismerik, szerintük fél éve lett muszlim. A hitszónok szerint azonban ennyi idő alatt nem lehet megtanulni a valódi iszlámot, és ezt

a tudatlanságot használják ki a szélsőségesek,

a vahabiták, a szalafisták, akikről pontosan tudni lehet, hogy kik és mit akarnak.

