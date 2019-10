Kilencven évet kaptak a szombathelyi börtön rémei

Helybenhagyta a Szombathelyi Törvényszék ítéletét a Győri Ítélőtábla, így a most 29 éves B. Zsolt legkorábban 33 év múlva, a 35 éves Cz. Ferenc 30 év múlva, a 24 éves K. Róbert pedig 27 év múlva helyezhető feltételes szabadságra - írja a Kisalföld. A három elítélt 2017 tavaszán negyedik zárkatársát kínozta halálra.

Eleinte csak csicskáztatták, masszíroztatták vele a lábukat, vizet kellett hoznia, ruhát mosni, s ha nem engedelmeskedett, elverték. Látták, hogy a sértett nem szól az őröknek. A három vádlott ezután felváltva öklözte a bordáit, megitattak vele egy vödör vizet, s ha az ivást abbahagyta, elkezdték a combját és gyomrát ütni. Folyton verték. Nem ehetett, elvették tőle az ételt.

Még a cigarettacsikkeket is megetették vele, s amikor a wc-be hányt, arra kényszerítették, hogy azt is igya meg. Nyakát ütötték, tarkóját verték. Ágyhoz kötözték és felváltva ugráltak rajta. Egy órán át csépelték a bordáit.

Felültették és addig fojtogatták, amíg el nem ájult. Akkor felpofozták, hogy magához térjen, s újra fojtogatni kezdték.

Május 14-én reggel 6 és 7 óra között a sértett meghalt. A többi zárka lakói úgy mondták később: napok óta látták a férfin, hogy egyre gyengébb.

A tanúk mellett az elítéltek mesélték el pontról pontra a történteket, még ha kisebbítette is ki-ki a maga szerepét, s felnagyította a többiekét. Végül azt is vitatták, hogy pontosan kinek a kezétől tört el a nyaki pajzsporc, ami a halál konkrét okát jelentette, de a bíróság szerint ezt nem is kell pontosan megállapítani. A szándékegység kialakult a rabkínzók közt, s

együtt ölték meg társukat, brutális kegyetlenséggel.

Hiába fellebbeztek mindhárman, Cz. Ferenc és K. Róbert felmentésért. A bíróság az ügyész súlyosítási kérelmét sem látta indokoltnak, helybenhagyta az életfogytiglant, mert a határozott idejű szabadságvesztés nem érte el célját.

Nyitókép: ismeretlen