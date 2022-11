Zalatnay Sarolta üzent volt szerelmének, Csapó Gábornak

Hét éven át alkotott egy párt Zalatnay Sarolta énekes és a 72 éves Csapó Gábor olimpiai bajnok vízilabda-legenda, utóbbi a napokban légzési elégtelenséggel, válságos állapotban került kórházba, gép segítségével lélegzik, előbbi pedig üzent neki.

"Dudi, tessék visszajönni, mert még hallani akarom azt a megnyugtató, dörmögő mély hangodat. És figyelj! Tuti, hogy ezerszer jön még ki neked a négy ász…!" - üzent a Borson keresztül.

A lapnak még azt is elmondta, Csapó "csodálatos, életerős pali", akiben most is dolgozik az élni akarás.

A cikk kitér rá, hogy Csapó Gábornak az elmúlt években többször volt látogatása a kórházban, szívműtétei is voltak.

Nyitókép: MTVA Fotó: Zih Zsolt