Már a templom kilincse sem szent

A közel 140 éves pitvarosi evangélikus templom január 30-án reggelre kilincsek nélkül maradt. A főbejáratról kívül-belül, az oldalajtóról kívülről lopták el ismeretlenek a patinás, míves ajtónyitókat.

Hiányukat a harangozó vette észre, amikor be akart menni a templomba, hogy meghúzza egy elhunytért a harangokat. Alig tudták a zárat kinyitni, mert a cilindert is lelopták. A zár körüli míves foglalatot is leszedték, ráadásul a belső kilincset is elvitték, ami csak úgy lehetséges, hogy a zárat is feltörték és bementek a templomba – mondta Matuzné Halász Judit, a templom gondnoka a Délmagyarnak.

Az Aigner Adolf tervei alapján épült, bizánci stílusú evangélikus templomot Szeberényi János püspök szentelte fel 1882. december 17-én. A csaknem 140 éves evangélikus templomban már régen nem volt sem istentisztelet, sem más esemény. A templom kívül-belül nagyon rossz állapotban van, felújításra szorul, egyelőre azonban nincs rá forrás.

Az ajtó nem maradt sokáig kilincs nélkül. Az önkormányzat brigádja fűtéscsőből hajlított egyet, ugyanis nem könnyű ekkora ajtóra új kilincset beszerezni.

Többekben felmerült, hogy a míves kilincsek gyűjtőhöz kerülhettek, vagy egy ház díszeivé válhattak, de biztosat senki sem tud.