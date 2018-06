A New York-i rendőrség megerősítette, hogy holtan találták az elegáns táskáival ismertté vált Kate Spade divattervezőt. A nő felkötötte magát Park Avenue-i lakásának hálószobájában.

Az 55 éves divattervezőre a bejárónő talált rá, de az öngyilkosság idején Kate Spade férje is a lakásban volt. Tizenhárom éves lányuk iskolában volt. Úgy tudni, a nő üzenetet is hátrahagyott, ebben kiszivárgott hírek szerint az olvasható, hogy az öngyilkosság nem a lánya hibája - írta az AP.

A divatszakma és az USA hírességei is gyászolják Spade-et, részvétét fejezte ki Ivanka Trump és Kenneth Cole is.

A Kate Spade brand világszerte ismert, Amerikában 140, világszerte további 175 Kate Spade üzlet működik.

A divattervező praktikus, vékony női táskáival lett híres, de később cipőket és útitáskákat is gyártott, sőt könyveket is írt. 2006-ban eladta a brandet, egy évvel később a vállalatot is elhagyta. Később férjével saját márkát alapított.