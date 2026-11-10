ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.33
usd:
322.84
bux:
146064.21
2026. november 10. kedd Réka
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gyertya, gyász, emlékezés,
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Palánkai Tibor

Infostart / MTI

Életének 89. évében elhunyt Palánkai Tibor közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja.

Az MTA hétfői közleménye szerint Palánkai Tibor 1938-ban született Jakabszálláson. 1960-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdászoklevelet, ettől az évtől az egyetem oktatójaként dolgozott, 1982-től egyetemi tanárként. 1977 és 1983 között tudományos rektorhelyettes, 1983 és 1995 között a Világgazdasági Tanszék vezetője, 1997 és 2000 között az egyetem rektora volt.

Kutatóként 1973-ban a közgazdaság-tudomány kandidátusa, 1986-ban doktora lett. 1995-ben az MTA levelező, 2004-ben rendes tagjává választották.

Palánkai Tibor fő szakterülete a nemzetközi gazdasági integráció, a fejlett országok gazdasága és a kelet-közép-európai gazdasági átalakulás volt. Jelentős szerepet játszott az integrációelmélet továbbfejlesztésében, különösen a monetáris integráció összefüggéseinek vizsgálatában. Munkásságát 1994-ben Akadémiai Díjjal, 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, 2009-ben pedig Széchenyi-díjjal ismerték el.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Palánkai Tibor

gyász

közgazdász

palánkai tibor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Nem tanultunk a Covidból – pedig az összeomlás-kutató szerint a nyakunkon a válságok

Nem tanultunk a Covidból – pedig az összeomlás-kutató szerint a nyakunkon a válságok

Fenntarthatóság, klímaváltozás, kibertámadások – kifejezések, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat. Mit tenne, ha napokig nem férne hozzá a pénzéhez, mint a múlt héten Paraguayban milliók, vagy mihez kezdene, ha sokáig nem lenne áram, mint tavaly Spanyolországban rengeteg háztartás számára? A témáról Stumpf-Biró Balázs, összeomlás-kutató, környezettudós nyilatkozott az InfoRádióban.
 

Klímakutatók: az utolsó gleccser is eltűnt az Allgäui-Alpokból

Magyar Péter: a második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet

Magyar Péter: a második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet

A második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet, mint jelenleg – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Berlinben, a Konrad Adenauer Alapítvány által szervezett, 17. State of Europe (Európa helyzete) című rendezvényen hétfőn, a berlini fal leomlásának 37. évfordulóján.
 

Fél év után – Magyar Péter beszéde napirend előtt

Magyar Péter viszonválasza: ha láttam volna Lezsák Sándor nevét, biztosan közbeavatkoztam volna

„Legalább egyre rövidebben beszél” – reakciók Magyar Péter napirend előtti felszólalására

A KDNP segítséget ajánl az ügynökakták miatti jogsérelmek érintettjeinek

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
sportorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump személyesen árulta el: az FBI is nyomoz az Nvidia kémbotránya miatt

Trump személyesen árulta el: az FBI is nyomoz az Nvidia kémbotránya miatt

Donald Trump amerikai elnök személyesen beszélt az Nvidia cégvezetőjével, és biztosította a támogatásáról, miközben az ügyben már az FBI, valamint a vállalat igazgatótanácsa is vizsgálatot indított, a részvényesek pedig csoportos keresetet nyújtottak be a techóriás ellen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ítélkezési szünet 2026 telén: ezekben a hetekben nem tart ülést a bíróság, nem születik ítélet, állnak az ügyek

Ítélkezési szünet 2026 telén: ezekben a hetekben nem tart ülést a bíróság, nem születik ítélet, állnak az ügyek

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján  2026. december december 24-e és január 1je között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says FBI investigating Nvidia boss's affair with alleged Chinese spy

Trump says FBI investigating Nvidia boss's affair with alleged Chinese spy

The US president said he spoke with Jensen Huang on Monday and asked him about the affair with the alleged spy.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 10. 05:15
Üzenet a horgászoknak: online jegyvásárlás, több drón
2026. november 10. 04:00
Kinevezte a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját a miniszterelnök
×
×