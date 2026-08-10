Több autópályáról is katasztrofális hírek érkeztek

Felborult egy kamion az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Mosonmagyaróvár térségében. A 155-ös km-nél a határ felé vezető oldalon csak a leállósáv járható és a torlódás 5-6 km-es. Budapest felé a belső sávon halad a forgalom, így ott nem kell nagy fennakadásra számítani – közölte az Útinform.

Az M1-es autópályán, Budapest felé a kiépített terelésben Biatorbágy térségében a külső sávban akadozik az előrejutás.

Az M0-s autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Dunaharaszti közelében két személyautó karambolozott. A 22-es km-nél a középső sávot lezárták, mostanra már közel két km-es a dugó és visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Szintén ezen az oldalon, de távolabb, az autóút keleti szektorán, Gyál közelében is baleset történt korábban. 35-ös km-nél már a leállósávon állnak a sérült járművek, de a 8 km-es torlódás lassan oszlik fel.

Erős a forgalom az M3-as autópályán, Budapest felé. Bag térségében, a kiépített terelésnél 4-5 km-es az araszoló kocsisor.

A 103-as főúton, Bajna térségében egy kamion szalagkorlátnak hajtott. A 24-es km-nél félpályás korlátozás van érvényben.

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