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Nyitókép: Pixabay

Nyomoz a hatvanpusztai zebrák ügyében a rendőrség

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Nyomozást indított a rendőrség, miért pusztult el három zebra Hatvanpusztán. Az ügyben korábban a kormányhivatal is vizsgálatot indított.

A „Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmény gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást” – válaszolta a rendőrség a Telex kérdésére.

Az illetékes kormányhivatal közigazgatási eljárása mellett a rendőrség is nyomozást indított azért, hogy kiderüljön, hogyan pusztulhatott el a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság tíz zebrája közül három. A leggazdagabb magyarhoz köthető vadásztársaság kilenc éve tart zebrákat. Mint azóta a hatósági iratokból kiderült, a társaságnak Pilla volt az első zebrája, 2017. május 5-én szerezték be. A többi – Zsebi, Szuszi, Pizsi, Pulcsi, Bolka, Bendegúz, Tihamér, Lolka és Pacsi – 2024 májusában került a vadásztársasághoz.

Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő a választás előtt és május végén is állatkínzás gyanúja miatt tett feljelentést, mert a Hatvanpusztáról készült felvételeken mindig kevesebb zebrát látott. A rendőrség először elutasította a feljelentést, másodszorra pedig feljelentéskiegészítést rendeltek el az ügyben, vagyis további információkat és adatokat gyűjtöttek.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal a Telexnek erősítette meg először, hogy a vadásztársaság idén május 4-én jelezte, hogy három zebra elpusztult. Június elején aztán közigazgatási eljárást indítottak, ebben azt is vizsgálják, hogy a vadásztársaság – a jogszabályoknak megfelelően – nyolc napon belül bejelentette-e az állatok elhullását.

(Nyitóképünk illusztráció)

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