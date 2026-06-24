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Egy bolti hűtő, tele üdítőitalokkal.
Nyitókép: Unsplash

Már van olyan bolt, ahol plusz hűtési díjat számolnak fel

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Az üzletben kiszereléstől függően akár ötven forinttal is többe kerülhetnek a hűtött italok.

Hűtési díjat számol fel a hűtött italok után egy ceglédi kisbolt – számolt be róla a blikk.hu. Az üzletben kézzel írt cetli figyelmeztet rá, hogy fél literig 20, az 1 literes üdítőkért 30, a másfél literes italokért pedig 50 forint pluszdíjat számolnak fel.

Mint írják, a szakértő szerint nem jogszerűtlen plusz díjat szedni az italok hűtéséért, egszerűen csak „nettó pitiánerség”.

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke a lapnak azt mondta az eset kapcsán, hogy „semmi nem tiltja, hogy valaki költséget számítson fel, ha valamit behűt. De ezeket a termékeket alapból hűteni kell. A gyártók ráadásul saját márkás hűtőkkel vannak jelen az üzletekben. El is várható, hogy ha bevonzza a vásárlót az üzletbe, és az vesz egy ásványvizet vagy energiaitalt, az megfelelő minőségű legyen. Ha nincs klíma, és harminc fok van, munkavédelmi és minőségi szempontból is elengedhetetlen a hűtés”. Hozzátette, hogy egy normális kereskedő úgy alakítja az árakat, hogy a költségeit beépíti.

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