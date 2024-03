Kiránduljon a gyermevasúttal!

A tavaszi szünetben nosztalgiavonatok is közlekednek: a gőzösön kívül forgalomba áll a lillafüredi motorkocsi és a C50-es kismozdony is. A kisvasút állomásaitól kényelmes sétával elérhető a Hárs-hegy, a János-hegy, Makkosmária, Normafa és Budakeszi környéke is. Azokon a napokon, amikor már tavaszias kirándulóidő van, megjelennek a szerelvényekben a kilátókocsik is.

Csütörtöktől, a tavaszi szünet kezdetétől már az üzemidő is hosszabb lesz: munkanapokon a vonatok Hűvösvölgyből 9:10 és 16:10 között, Széchenyihegyről 10:03 és 17:03 között óránként indulnak. A március közepétől bevezetett hétvégi menetrend is már a megnövekedett kirándulóforgalmat szolgálja: napközben a hagyományos személyvonatok 40-50 percenként közlekednek, nagypéntektől délután már Hűvösvölgyből 17 órakor, Széchenyihegyről 18:15-kor is indul vonat.

A tavaszi szünetben a nosztalgiavonatokon is utazhatunk, A húsvét mind a négy napján és utána áprilisban is minden hétvégén közlekedik a gőzös. A lillafüredi motorkocsi nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn délutánonként kétszer indul a végállomásokról. Április 4-én csütörtökön és 5-én pénteken a tavaly felújított zöld C50-es kismozdony kel útra nosztalgiavonatával. A Gyermekvasút hűvösvölgyi múzeuma csütörtöktől április 7-ig mindennap nyitva tart.