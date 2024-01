Karácsony Gergely bejelentette, megszűnik Budapesten a diákbérlet, közös kassza lesz az állammal

Lázár János építési és közlekedési miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn új, átfogó megállapodást kötött a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés viszonyának rendezéséről. Ennek részeként csökkentik a Budapest-bérlet árát is, Karácsony Gergely kedden reggel a Facebook-oldalán árulta el az árcsökkentés mértékét: a Budapest-bérlet 9500 helyett 8950 forintba kerül majd március 1-jétől.

A főpolgármester kedd délben tájékoztatott a megállapodást további részleteiről, illetve arról az új rendszerről, amelyről a fővárosi közgyűlés szerdán hozhat elvi döntést, utána kezdődhet el a részletek kimunkálása, erről később szavazhat majd a testület. Megerősítette, hogy a BKK bérlet ára 8950 forintra csökken, mert csak így lesz versenyképes a Pest vármegyei vármegyebérlettel, ugyanis

mindkét bérletet elfogadják majd a fővárosi közösségi közlekedésben, illetve a MÁV és a Volán járatain is. Sőt az országbérlet is érvényes lesz minden BKK által üzemeltetett közlekedési eszközön.

Ennek folyományaként megszűnik a diákok BKK-bérlete, mert az eddig 3450 forint volt, és nem lenne versenyképes a 945 forintos vármegyebérlettel. Hasonló a helyzet a 65 év alatti nyugdíjasok esetében, 5340 forint helyett márciustól 1890 forintért utazhatnak majd egész hónapban Pest vármegyében és Budapesten, viszont nem lesz külön BKK-bérletük.

A főpolgármester szerint az agglomerációban élők járnak a legjobban, mert nekik elég csak a 9450 forintos vármegyei bérletet megvásárolni, de ettől azt is reméli, hogy jóval kevesebb érkeznek majd naponta autóval a fővárosba.

Karácsony Gergely azt is kiemelte, hogy az együttműködés szakmai részleteit még most egyeztetik, de a rendszer lényege az lesz, hogy a bevételeket a főváros és az állami is beteszi egy közös kalapba, és az igénybe vett szolgáltatások alapján osztoznak majd. Ebbe kerül majd be az a 12 milliárd forintos állami támogatás is, amelyet az agglomerációs közlekedés működtetéséért kapott eddig a főváros.

Az is kiderült, hogy mivel mindkét fél a legmagasabb bevételben érdekelt, ezért

közösen értékesítik majd a bérleteket, és havonta elszámolnak majd egymással.

"Pofonegyszerű, de méltányos és világos rendszert építünk fel, amely leváltja azt a korábbi, politikai vitákkal terhelt elszámolást, amely veszélybe sodorta a Budapest-bérletet is" – mondta Karácsony Gergely.

Kérdésekre válaszolva a városvezető közölte, a 2013-as szinthez képest a főváros bevétele 4-5 milliárd forinttal csökkenhet – keddi posztjában ezt Vitézy Dávid korábbi közlekedési államtitkár 20 milliárd forintra becsülte –, de hozzátette, ez a kigazdálkodható áldozat megéri, ha az utasok jobban járnak, és kisebb lesz a főváros környezeti terhelése. Ehhez azonban azt kérte a fővárosi polgároktól, hogy egyrészt a BudapestGO alkalmazásban váltsák meg a bérleteiket, másrészt aki csak Budapesten utazik, az a BKK-bérletet válassza.

Ami a bevételkiesést illeti, abban reménykednek, hogy az alacsonyabb bérletár nem jelent automatikusan csökkenő bevételt, mert korábban, a 2013-as tarifacsökkentés utána sem esett a BKK bevétele. Arról is beszélt, hogy következő körben átnézik a teljes tarifastruktúrát, de ígérete szerint a viteldíjakat csak lefelé korrigálják, felfelé semmiképp.

Még az is kiderült, hogy a vonaljegyekben nem lesz átjárás, a BKK-jegyeket csak a HÉV-eken fogadják el, a MÁV és a Volán fővárosi szakaszain nem, ahogy a vonat- vagy a Volán-jegyekkel sem lehet utazni a budapesti BKK-járatokon.