Havasi Katalin: kevés szülő kéri gyermekének a Covid-oltást, pedig kellene

Mindig fölmerül a kérdés, hogy kinek mikor és hogyan érdemes oltani, és a gyerekek esetében ez különösen komoly kérdés, hiszen nagyon sokáig nem is állt rendelkezésre védőoltás – emlékeztetett Havai Katalin, de a a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke hangsúlyozta, hogy most már lehetőség van az oltásokra, és érdemes is, mert noha a betegség lefolyása viszonylag enyhébb lehet, de gyakran előfordulnak súlyosabb poszt-Covid tünetek.

"Hat év fölött olthatunk a jelenlegi szabályozás szerint. Nagyon kevés szülő kéri a kisgyerekeknél a védőoltást, pedig azoknak érdemes elsősorban elgondolkodni a Covid-oltás szükségességén, akinek indokolt az influenzaoltás is. Sajnos az influenzaoltást is sokan nem veszik fel azok közül, akiknek egyébként indokolt lenne: a krónikus beteg, az asztmás, tüdőbeteg, szívbeteg, immunrendszeri problémával küzdő gyermekek számára nagyon fontos az, hogy minden olyan vírus és betegség ellen védettek legyenek, amely ellen van védettség" – mondta az elnök, és hozzátette, az influenza és a koronavírus elleni vakcina akár egyszerre is felvehető.

Arról is beszámolt, hogy egyre gyakrabban találkoznak nagyon nehezen gyógyuló, két-három hétig elhúzódó, köhögéssel járó, lázzal kezdődő betegségekkel, ezeknek a többségét december elején a koronavírus okozta, most januárban az influenzavírus is nagyon gyorsan terjed, és szerinte

nagy a kockázata annak, hogy komolyabb influenzajárvány lesz.

Havasi Katalin arra is felhívta a figyelmet, hogy aki szeretné a gyermekének beadatni a Covid-oltást, az ismert online felületen lehet jelentkezni, csak olyan oltóhelyet kell kiválasztani, ahol jelzik, hogy gyerekek számára is van védőoltás. A házi gyermekorvosokat egyelőre nem vonták be az oltási kampányba, mert nagyon kevés az jelentkező.

Jelenleg a Moderna vakcinája áll rendelkezésre a kicsik számára.