A BKK szerint szó sincs jegyátverésről a ferihegyi buszjáraton

A hvg.hu cikke alapján számoltunk be arról, hogy problémá lehet a jegyvásárlás a 100E járaton. A BKK szerint minden rendben van. Öt pontban foglalták össze észrevételeiket.

1. A cikk címében „jegyautomata”-ként hivatkozott megnevezés nem helyes, jegykiadásról ugyanis nincs szó (a rendszer lényege épp ez, hogy az ügyfél a vásárlás után nem kap papíralapú jegyet, sem visszaigazolást a tranzakcióról.), az eszköz neve pedig validátor.

2. A Budapest Pay&GO rendszer használata során az okostelefon, okoseszköz vagy bankkártya terminálhoz való érintését követően az „érvényesítés folyamatban” üzenet jelenik meg a terminálon, majd amennyiben a vásárlás sikeres, zöld háttéren feltűnik az ezt igazoló felirat (ez nemzetközi sztenderd alapján egységesen 3 másodperc körüli az összes, hasonló rendszert használó országban), amelyet hangjelzés IS kísér. A zöld pipa megjelenése alatt a terminálon nem indítható új tranzakció. Amennyiben a vásárlás nem sikerül, ezt is jelzi a rendszer, ez esetben egy piros háttéren megjelenő X utal arra, hogy nem volt sikeres a fizetés. A vásárlás folyamatáról tehát elsődlegesen a terminálra kihelyezett információkból lehet tájékozódni (erre a készülék jobb felső sarkában található vásárlási információ menüpont is felhívja a figyelmet), ám ezenfelül a 100E és az M1-es metrójáraton a BKK utaskoordinátorai is folyamatosan segítik az utasokat információkkal, valamint figyelik a rendszer használatát és a vásárlások sikerességét, továbbá felhívják az utasok figyelmét a dupla fizetés esetén történő visszafizetési lehetőségre, ezzel is csökkentve a téves használatból eredő kellemetlenséget.

3. A Budapest Pay&GO rendszer Magyarországon valóban egyedülállónak számít, azonban Európa- és nemzetközi szinten régóta alkalmazott és ismert technológiáról van szó (amelyet többek között Londonban, Amsterdamban vagy New Yorkban is alkalmaznak). A BKK tapasztalatai szerint a külföldi ügyfelek jelentős többsége érti és magabiztosan használja a digitális fizetési megoldást, hiszen a jegyvásárlás folyamata itthon is teljes egészében a világ több országában alkalmazott sztenderdet követi: az ügyfél nem kap papíralapú jegyet vagy visszaigazolást, a sikeres vásárlást a jegyérvényesítőn megjelenő visszaigazoló üzenet jelzi. A társaság tapasztalatai alapján a budapesti repülőtéri járaton utazók egyre nagyobb arányban (jelenleg körülbelül már 30 százalék) használják ezt a fajta fizetést, azok közül pedig, akik így vásárolnak jegyet, minden második utas valamilyen okoseszközzel veszi meg és érvényesíti azt.

4. A HVG-cikkben szereplő, problémás esetekre vonatkozó („maximum 1-2 százalék”) arra utalt, hogy az esetek ennyi százalékában fordul elő, hogy a vásárló 0 és 10 másodperc között többször is a terminálhoz érinti ugyanazt a kártyát (ezek között lehetnek véletlen vásárlások, de olyan is előfordul, hogy egy ügyfél egy érintés helyett többször érinti a terminálhoz a kártyáját, és így vásárol több jegyet). A szolgáltatás bevezetése (2023. június) óta, tehát 6 hónap alatt összesen 348 ezer darab repülőtéri vonaljegyvásárlás történt a Budapest Pay&Go rendszerén keresztül, ez alatt az idő alatt 135 esetben érkezett a BKK-hoz dupla kifizetésre vonatkozó bejelentés, a tendencia pedig hónapról hónapra csökken. A cél természetesen az, hogy egy utast se érjen kellemetlenség, ez többek között a jelenleg is érvényben lévő tesztidőszak célja: hogy minél több információt gyűjtsünk a szolgáltatás használata közben, megismerjük az ügyfelek viselkedését, visszajelzését, valamint összegezzük a működtetési és finanszírozási tapasztalatokat. Természetesen, ha az ügyfelek visszajelzései alapján úgy tapasztaljuk, hogy szükséges, akkor mindenképp beavatkozunk, például úgy, hogy meghosszabbítjuk a terminálon megjelenő, a vásárlás sikerességét igazoló zöld pipa megjelenési idejét, valamint további jelzéssel arra is felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyfél ne érintse újra a kártyáját.

Fontosnak tartjuk megjegyezni azt is, hogy a novemberben, az M1-es metróvonalon is bevezetett szolgáltatás indításakor az M1 validátorokon a vásárlást igazoló zöld jelzés 3 másodperc helyett már 5 másodpercig jelenik meg, a képernyőn pedig „A bankkártyád a jegyed” információ is olvasható. Ennek oka, hogy a társaság folyamatosan teszteli és monitorozza a szolgáltatást, figyelembe véve olyan szempontokat is, mint az információk közérthetősége vagy a folyamatos beszállás biztosítása a járatokon. A tapasztalatok alapján adaptálni tudjuk az optimálisabb megoldást.

5. Dupla kifizetés esetén a bejelentést követően a BKK minden esetben visszautalja a duplán felszámított összeget. Erről a BKK ügyfélszolgálatán, illetve a Budapest Pay&GO ügyfélportálon ezen a linken (A „Belépek az ügyfélportálra” gombra kattintva) lehet megtenni a bejelentést.