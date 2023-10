Érdemes lesz figyelni: sok minden változik az ünnepi hétvégén

Az ünnep miatt változik a vonatok és a Volánbusz járatainak közlekedési rendje. Bíber Anett, a MÁV-Volán csoport szóvivője kiemelte, hogy a HÉV járatain is módosul a megszokott rend.

A vonatok október 22-én az ünnepnapi, 23-án a vasárnapi, 24-én már a munkanapi menetrend szerint közlekednek. Valamennyi HÉV-vonalon 23-án a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekednek a vonatok.

Bíber Anett kitért a Volánbusz járatainak hétvégi menetrendjére is: 22-én munkaszüneti napon, 23-án a hét első tanítási és munkanapját megelőző munkaszüneti napon, 24-én a hét első tanítási és munkanapján érvényes menetrend szerint közlekednek.

Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából több rendezvényt is tartanak Budapesten, amelyekhez kapcsolódóan forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani október 22-én, vasárnap délután a Műegyetemnél, a Műegyetem rakparton, a belvárosban, a Nemzeti Múzeum és a Corvin köz között, majd október 23-án, hétfőn a reggeli órákban a Kossuth Lajos térnél, délután és este pedig az Andrássy úton a Hősök tere és az Oktogon között. A BKK kiemelte, hogy a rendezvények miatti lezárásokhoz kapcsolódóan változik az érintett BKK-járatok közlekedése is: több villamos-, buszjárat, troli is módosított útvonalon közlekedik vasárnap és hétfőn.

A rendőrség információi szerint lezárják a forgalom elől október 21-én, szombaton 12 órától október 24-én, kedden 14 óráig a VI. kerületben az Andrássy út páros számozású (azaz belvárosi irányú) szervizútját a Vörösmarty utca és a Csengery utca között, valamint a Csengery utcát az Aradi utca és az Andrássy út között. Október 22-én, vasárnap 12-től este nyolcig a XI. kerületi Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szintén lezárják. Október 22-én, vasárnap délután három és este nyolc óra között a II. kerületi Bem József teret. Október 23-án, hétfőn reggel nyolctól éjfélig a XI. kerületi Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.

Nemcsak a közlekedés rendje változik az ünnepi hétvégén, hanem a boltok nyitvatartása is.

Ahogy az Infostart már megírta, az Aldi és a Lidl boltjai október 23-án, hétfőn zárva lesznek, vasárnap pedig az üzletek jelentős része reggel héttől este hétig tart nyitva. Az Auchan áruházai is zárva tartanak az ünnepnapon, vasárnap a legtöbb üzletük reggel nyolctól este nyolcig lesz nyitva. A Spar és Interspar üzletei is bezárnak hétfőn. A Tesco üzletei közül a hiper- és szupermarketek és expressz üzletek is zárva tartanak október 23-án. Vasárnap eltérő időpontban, de nyitva tartanak az áruházlánc üzletek.

A hosszú hétvégén egyébként idén utolsó alkalommal nyílik meg a Pesti alsó rakpart a mozogni és kikapcsolódni vágyók előtt, az Erzsébet híd közelében lévő Irányi utcai lehajtótól a Margit hídig lesz bejárható a rakpartszakasz. Az idei utolsó rakpartnyitást különböző szórakoztató, zenés és ismeretterjesztő programok színesítik.