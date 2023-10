Orbán Viktor: a terror elfogadhatatlan, Brüsszel pedig biztonsági kockázat Magyarországnak - frissülő cikk

A terror elfogadhatatlan, ezek olyan brutális dolgok, amitől az ember megrendül - jelentette ki Orbán Viktor. Az ember ilyenkor érzelmileg az áldozatok oldalán áll és imádkozik értük. A második gondolat az, hogy milyen jó, hogy ez minket nem érint. A választott vezetőknek pedig az a dolguk, hogy megvédjék a magyarok békéjét. Csak ezután jön a politika - sorolta.

"Az első, amit remélünk, hogy mindenkit kihozzunk, aki el szeretne jönni, ez nem mindig egyszerű. Azért is adjunk hálát, hogy egyelőre nincs tudomásunk arról, hogy magyar nincs az áldozatok között. Egyelőre úgy tűnik, magyar nincs" - mondta Orbán Viktor.

Benjamin Netanhaju kötelessége, hogy mindent megtegyen, hogy ez többször ne forduljon elő. Akit terrortámadás ért, annak ehhez joga van. A harmadik gondolat pedig az lehet, hogy kössük helyhez a konfliktust.

"Most még nincs államközi háború, most a terrorizmus elleni harc van. Ha Izrael valamelyik szomszédos országgal háborúba kerülne, az nagy baj lenne, az olyan nagy hullámokat vetne a világban, hogy hazánk is megérezné. Magyarország dolga is most az, hogy deeszkalációs politikát folytasson, hogy ne alakuljon ki államközi háború" - jelentette a kormányfő.

Elmondása szerint Donald Trump amerikai elnök idejében az együttműködés keresése volt jellemző, és olyan arab-izraeli kapcsolati rendszerekben is bekövetkezett javulás, amire pár éve senki sem gondolt volna. A terrortámadás ellenére meg kellene menteni valamit az elmúlt évek eredményeiből, amit csak lehet, még akkor is, ha ez nehéz.

"Meg kell hogy szólaltassa a vészcsengőt a mi fejünkben is az, hogy Európában számos helyen vannak olyan helyek, ahol a terror melletti szimpátiatüntetéseket tartanak - Magyarországon nem, mert itt terrorszervezetek mellett nem lehet tüntetést összehozni és a kormány élni is fog ennek megakadályozására az eszközeivel. Az elmúlt időszakban Európába nagy mennyiségben beengedett bevándorlók között ott vannak a Hamász küldöttei is, ami biztonsági veszélyt jelent" - mutatott rá Orbán Viktor.

Magyarországon él Európa egyik legnagyobb zsidó közössége, és még ha a közösség vallásilag nem is egységes, a magyar állampolgárokat meg kell védeni - szögezte le.

Mindez nem változtat Brüsszel migrációs politikáján a kormányfő szerint, de Magyarország nem akar osztozni a rossz migrációs politika következményén. A lengyel-magyar ellenállást félretolták, meghívják Európába a migránsokat azzal, hogy az EU úgy döntött, szétosztják a migránsokat. Nekünk is fel kellene építeni egy tízezer fő környéki migránstábort, ahonnan idővel ki kellene engedni az ott fogva tartottakat.

"Egyetlen megoldás működik, a magya határzár. Ha nem tartanánk ezzel féken a migránsokat, százezerszám jönnének át a határon. Se az olasz, se a francia, se más modell nem működik. Itt nincsenek migránsok és nem is lesznek. Az EU ahelyett, hogy átvenné ezt a modellt, le akarja rombolni. Korábban csak évekig lehetett migrációs szabályt létrehozni, így nem tudták lerombolni a magyar eredményeket. Most megint védekeznünk kell, brüsszelben el kell érnünk egy politikai változást, a mostani embereknek távoznia kell, mert be akarják engedni azokat az embereket, akik bizonyítottan erőszakkal támadják a magyar határőröket. Brüsszel folyamatos biztonsági kockázatot jelent Magyarország számára, a jövő évi választásokon ki kell őket iktatni, mert Brüsszel rombol" - fogalmazott határozottan Orbán Viktor.

Meglátása szerint Brüsszelben is tudják, hogy szembe mennek a saját állampolgáriaikkal. Csak nálunk volt népszavazás a migrációról, illetve most lesz egy a lengyeleknél, de szerinte más országok állampolgárai is úgy gondolkodnak, mint a magyarok és nem akarnak migrációt.

Az infláció tovább csökkent, és Orbán Viktor most nem lát olyan tényezőt, amely gátolná, hogy egy számjegyűvé váljon.

"Az infláció olyan mértékűvé vált, amelyet a jegybank a maga kis vödreivel nem tudta megakadályozni ezt az özönvizet, ezért a kormány átvette ennek feladatát és felelősségét, a gazdaság működésétől idegen eszközöket is kellett végrehajtani, a gyógyulás érdekében roncsolást is okozva, de a diagnózis helyes volt, november-decemberben meglesz az egy számjegyű infláció. Nem ez aggaszt, itt azon a pályán vagyunk, amin haladni kell.

Ennél egy nagyobb ambíciónk is volt, amit nem sikerült elérni: kiderült, hogy az infláció csökkentése és a gazdaság növekedése nem megy együtt. Megváltoztattuk a stratégiánkat:

2024-ben indítjuk meg a gazdasági növekedést, egy magas szintet fogunk megcélozni" - ismertette a miniszterelnök.