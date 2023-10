Újabb fejlemények a pedofília miatt letartóztatott volt állami vezetőről

Ahogy arról még szeptemberben az Infostart is beszámolt, kiskorúakról készült pornográf felvételek miatt elfogtak egy korábban állami szervnél vezető beosztásban dolgozó férfit, majd a Fővárosi Törvényszék elrendelte a letartóztatását is. A gyanú megalapozottsága kapcsán a bíróságnak észszerű kételye nem merült fel – tájékoztatott korábban a törvényszék.

A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi munkahelyi laptopján gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló 7 pornográf videót, és 390 hasonló fényképet tárolt – ezek egy része 12 évesnél fiatalabbakat is ábrázolt. Ha bűnösnek találják a férfit, akár 5-10 év börtönbüntetést is kaphat. A Fővárosi Főügyészség szeptemberben közölte: a fenyegetettség, a bűncselekmény jellege és a körülmények alapján csak a legsúlyosabb kényszerintézkedéssel biztosítható, hogy a férfi ne szökjön meg, ne befolyásolhassa a bizonyítást, illetve ne kövessen el újabb, szándékos bűncselekményt.

Az ügy fejleménye, hogy a Fővárosi Főügyészség arról értesítette a hvg.hu-t, nem nemzetközi pedofilhálózat utáni nyomozás során, hanem

egy magyarországi feljelentés alapján indult eljárásban jutottak el a rendőrök a volt állami vezetőhöz, akit szeptember 15-én reggel az otthona előtt fogtak el.

A lap információi szerint az érintett extisztviselő N. J., aki az Agrárminisztérium alá tartozó Nemzeti Földügyi Központ (NFK) elnöke volt 2019-től egészen a felmentésééig, melynek pontos időpontja nem ismert, csak annyi, hogy

a letartóztatásakor már nem töltötte be ezt a pozíciót.

Az őrizetben lévő férfiról azt is közölték, hogy korábban is az államigazgatásban vállalt különböző tisztségeket, agrármérnök-közgazdász végzettsége van, de pedagógusként is dolgozott, valamint bankos és biztosítós múltja is van.

Az NFK honlapján szeptember 15-én frissítették a vezetők névsorát, ahol akkor már nem szerepelt N. J. neve. A hvg.hu emlékeztet, hogy másnap jelent meg az ügyészségi közlemény a vezető gépén talált gyermekpornográf tartalmakról, majd újabb egy nappal később érkezett a hír a letartóztatásról. A gyanúsított nem ismerte be bűnösségét, ártatlannak vallotta magát.

A hvg.hu azt írja: „a terhelt vallomása alapján úgy tűnik, nem egyszeri, elszigetelt eseményről van szó”, és a lap úgy értesült a férfi környezetéből, hogy „évek óta ismert volt ez a probléma” vele kapcsolatban.