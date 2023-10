A kormány megoldaná a problémát, amit szerinte "a jegybank nem tud"

A részvénypiacok továbbra is az izraeli-palesztin háború hatásait igyekeznek mérlegelni és beárazni, jelenleg rendkívül nagy az optimizmus a piacokon. Ezen felül fontos gazdasági információk is érkeztek ma a magyar befektetők számára - az előzetes várakozásoknak megfelelően szeptemberben 12,2 százalékra esett vissza az infláció hazánkban. Ezt követően kiválóan indult a nap a magyar tőzsdén, később beárnyékolta azonban a hangulatot, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) rontotta a gazdasági előrejelzését Magyarországgal kapcsolatban, így a korábbi 0,5 százalékos növekedés után a GDP 0,3 százalékos visszaesésére számítanak idén. Európában határozott, 1 százalék feletti pluszban vannak a vezető részvényindexek, a délutáni órákban a magyar tőzsdén is egyre jobb a hangulat. Ehhez képest az amerikai piacokon már jóval kisebb mozgásokat láthattunk.