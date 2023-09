Az év végére egyensúlyba kell hozni a béreket és az árakat, hogy legalább éves alapon ne csökkenjenek a reálbérek- mondta az Országgyűlésben, az őszi ülésszak első napján a miniszterelnök - a nap hírei

Az év végére egyensúlyba kell hozni a béreket és az árakat, hogy legalább éves alapon ne csökkenjenek a reálbérek- mondta az Országgyűlésben, az őszi ülésszak első napján a miniszterelnök. Orbán Viktor napirend előtti beszédében azt is közölte: a nyugdíjasoknak novemberben oda kell adni az inflációnak megfelelő emelést. A miniszterelnök megerősítette: az év végéig biztosan 10 százalék alatti lesz az infláció. Egyben úgy fogalmazott: az infláció elleni küzdelem feladatát és felelősségét a kormány átvette, miután a jegybank nem bír azzal megbirkózni. Arról is beszélt, hogy ha a kereskedők nem tudják kordában tartani az üzemanyagárakat, akkor a kormány újra be fog avatkozni. Hozzátette: Magyarország fenntartja az energiabiztonságot. A megújuló energiaforrásokra utalva hozzátette: az elszámolási viták rendezése után be tudják fogadni a lakossági napenergiát is.

Az ellenzéki frakciók szerint továbbra sem tartalmazott érdemi megoldásokat az emberek problémáira a kormányfő parlamenti beszéde. Gyurcsány Ferenc, a DK frakcióvezetője az egyre romló életszínvonalról beszélt. Tóth Bertalan, az MSZP képviselőcsoportjának vezetője a kormányt tette felelőssé az infláció emelkedéséért. A jobbikos Lukács László György szerint az ország energetikailag és politikailag is kiszolgáltatottá vált Oroszországnak. Ungár Péter, az LMP nevében bírálta az akkumulátorgyárak létesítését és a svéd NATO csatlakozás mielőbbi jóváhagyását szorgalmazta. A Párbeszéd-Zöldek frakcióvezetője, Szabó Tímea versenyképességi fordulatot követelt. A Momentum nevében Gelencsér Ferenc arról beszélt, hogy a kormány sorra vezeti be a megszorításokat. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezetője demográfiai fordulatot sürgetett.

Az infláció nyáron is meghaladta a bérek növekedését, így a keresetek vásárlóereje csaknem egy éve csökken. Júliusban 559.100 forint volt a bruttó átlagkereset, ez 15,2 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a nettó átlagkereset 15,1 százalékkal nőtt, a reálkereset ugyanakkor 2 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

Hatalmas a bérszakadék Magyarországon az OECD-tagállamok átlagához képest: a diplomások sokkal többet keresnek, mint a többiek – idézi a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet oktatásról szóló idei jelentését a Portfolio. A jelentésből kiderül: a 25-64 éves magyarok körében az alapképzési diplomával rendelkezők 56 százalékkal, míg a mesterképzési diplomával rendelkezők 116 százalékkal keresnek többet a középfokú végzettségűeknél.

A kötelező akciózás mellett a betéti kamatstopot és a jegybanki kötvény vásárlás-tilalmát is meghosszabbítja december végéig a kormány – közölte a gazdaságfejlesztési tárca. A kormány a betéti kamatsapkát még tavaly novemberben vezette be az aránytalan gazdagodás további elkerüléséért. A jegybanki diszkontkötvények korlátozás nélküli átruházásánál a meghatározott pénzügyi szervezetek, valamint 20 millió forint összeget meghaladóan természetes személyek továbbra sem vásárolhatnak értékpapírt. A kötelező akciózás meghosszabbítását azzal indokolta a kormány, hogy a várakozások szerint az intézkedés hozzájárul az élelmiszerinfláció további csökkenéséhez.

Egyeztetést kezdeményez a pénzügyminiszter a globális minimumadóról szóló uniós irányelv hazai átültetéséről a magyarországi nagyvállalatok vezetőivel. A pénzügyminisztérium közölte: céljuk, hogy a magyar adórendszer versenyképességét a globális minimumadó ellenére is megőrizzék, és a magyar cégek továbbra is Európa egyik legalacsonyabb közterhét fizessék.

A nukleáris kapacitások radikális növelése nélkül nem garantálható az energiabiztonság és nem érhetőek el a klímacélok - figyelmeztetett a külgazdasági és külügyminiszter Bécsben. Szijjártó Péter a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közgyűlésén hangsúlyozta: az EU versenyképességének növelését a nukleáris energiatermelés felpörgetésével lehet elérni. Szijjártó Péter szerint a nukleáris energiával a károsanyag-kibocsátás is csökkenthető. Hozzátette: menetrend szerint halad Paks II bővítése.

Kompromisszumos megállapodás jött létre a gépjárművek károsanyag-kibocsátásáról szóló rendeletjavaslat módosításáról az uniós ipari miniszterek ülésén. A tárcavezetők figyelembe vették nyolc tagállam - köztük Magyarország - aggályait. A magyar kormány azzal érvelt, hogy az EURO7re vonatkozó eredeti elképzelések veszélyeztették volna a hazai járműipart. Fábián Gergely, a gazdaságfejlesztési tárca államtitkára azt mondta: a most elfogadott új szabálycsomag több esetben változatlanul hagyja az EURO6 előírásokat.

Szerdán 6 forinttal csökken a benzin nagykereskedelmi ára – írja a Holtankoljak.net. A dízel ára a pénteki 3 forintos esés után most nem változik. A 95-ös átlagára 652, a gázolajé 682 forint lesz literenként.