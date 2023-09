Vita az infációról, a háborúról és az akkumulátorgyárakról – reakciók a miniszterelnök felszólalására

Orbán Viktor idénynyitó parlamenti beszédére a frakciók 8-8 percben válaszolhattak hétfőn.

Lukács László György (Jobbik) szerint a napelemes bejelentéseknél mindig aggódhatnak a tulajdonosok, mert minden nap változik a szabályozás.

Követelte, hogy a gázszámlák ügyében a kormány tegyen rendet, kommunista stílusúnak nevezte az ársapkákat, az inflációnak beadott injekció kapcsán pedig felvetette a kuruzslás vádját. Szerinte azok fizették a legmagasabb élelmiszerárakat az elmúlt időszakban, akik az oroszok oldalára álltak.

"Az emberek mondhatják, hogy önök miatt élünk rosszabbul" – mondta.

Szerinte nem csak békére, igazságos békére van szükség.

A magyar határ biztonságával kapcsolatban önálló határőrség felállítására tett javaslatot.

Figyelmeztetett, a kormány novembertől be fog engedni 500 ezer ázsiai munkást, "migránsmunkásokra" márpedig nincs szükség, nem tehetik tönkre a társadalom szövetét azzal, hogy "az akkugyárakhoz már jönnek a kínaiak". "Nem vehetik el 500 ezer magyar ember munkáját."

Ungár Péter (LMP) szerint Magyarország nem lehet klímabajnok, mivel 2013-tól a Covidig folyamatosan nőtt a szén-dioxid-kibocsátás mértéke, és most adja el a kormány a vizet Németországnak és Kínának.

Egyetért abban a kormánnyal, hogy béke kell, mégis az az állítása, hogy "Oroszországnak el kell veszítenie a háborút", ha nem, akkor Magyarország határára érkezik az orosz birodalom, ami ellenkezik a magyar érdekekkel.

Szerinte megengedhetetlen, hogy Magyarország tönkretegye a V4-ek egységét.

Ugyanígy ellenzi azt is, hogy blokkolja a kormány a svéd NATO-csatlakozást, e mentén azt tudakolta, hogy a finnek csatlakozását miért blokkolták az utolsó pillanatig.

Úgy fogalmazott, nem kell szeretni a NATO-t és az EU-t sem, de felvetette, hogy helyes-e aszerint választani a szimpátiában, hogy egy adott országban milyen színű kormány van.

"Teremtsük meg a nemzeti konszenzust!" – mondta végül.

Dúró Dóra (Mi Hazánk) a "világkormányzás" ellen emelt szót a WHO ellenzése mentén, amely szervezet nem írhat felül nemzetállami egészségügyi intézkedéseket. Etióp terroristának nevezte a WHO elnökét, követelte, hogy ne kapjanak ellenőrzési jogokat a magyar egészségbiztosítási rendszer felett. Közölte, ebben az ügyben a Mi Hazánk már aláírásokat is gyűjt, már több tízezer össze is jött, állítása szerint.

Követelte továbbá a készpénzhasználat Alaptörvényben rögzített jogát.

Szónoklata végén szót emelt a demográfiai fordulatért, figyelmeztetett, a fiatal felnőtteknek ma már a többsége gyermektelen. "A csok helyett hónapok óta nem tudnak megszülni semmit, kapkodnak" – mondta. Kiemelte, 2022-ben akkora népességcsökkenés (90 ezer fő) volt Magyarországon, aminél nagyobb csak 1956-ban.

Kiállt a "lakosságcsere" ellen, ez alatt azt értette, hogy sok magyar elhagyja az országot, akik helyett vendégmunkások jönnek.

Tóth Bertalan (MSZP) szerint Orbán Viktor beszéde "panasznapnak" tűnt, annak a felsorolása, hogy "kik is bántják kis hazánkat".

"Suttyóságnak" nevezte, hogy a kormány mellett olyan személyiségek állnak ki, mint Kelemen Anna, aki Szijjártó Péter "tökösségéről" beszélt a közelmúltban, és azt is, hogy Orbán Viktor szerint a "kétharmad áll, mint a cövek".

Felidézte, hogy a múlt heti Közgazdász-vándorgyűlésen egymásnak esett a jegybankelnök és a pénzügyi tárca vezetője, e polémiába pedig beszállt a Fidesz frakcióvezetője és a gazdaságfejlesztési miniszter is. "Az inflációt nem a vasorrú bába okozta, hanem a Fidesz" – jegyezte meg.

Kritizálta az atlétikai vb bekerülési költségét, miközben Pécsett két tanuszoda két éve nem tud kinyitni. A megoldás szerint az uniós pénzek hazahozatala lenne. Vendégmunkásokat pedig csak ott tart megengedhetőnek alkalmazni, ahol van kollektív szerződés.

Végül radikális pedagógusbér-emelést követelt.

Szabó Tímea (Párbeszéd) szerint Orbán Viktor volt épp, aki "Jawohl!"-ozott a németeknek, amikor a német autóipar idetelepült.

Ő is az inflációs mértékre mutatott, szintén kiemelve, hogy belső ellentét van a kormányoldalon belül, illetve a miniszterek, a frakcióvezető és a jegybankelnök között.

"A világ negyedik legsérülékenyebb országa vagyunk, ez nem egy olyan jó eredmény" – hangoztatta.

Várja a cáfolatot a több tízezer Fülöp-szigeteki vendégmunkással kapcsolatban.

A kormányzást "Mekk mester-kormányzásnak" nevezte, "durvább szóval élve hazaárulásnak".

Szerinte nem lehet magyar érdek, hogy a klímaváltozás közepette elfogy a magyar ivóvíz az akkumulátorgyárak javára, az akkumulátorgyárak pedig a rákosista vas és acél országára emlékeztetik, miközben "ezekre a gyárakra nincs vizünk és termőföldünk".

Gelencsér Ferenc (Momentum) arról elmélkedett, hogy "a propaganda" még arról sem tud igazat mondani, hogy nyaral-e a miniszterelnök.

Arról is beszélt, hogy Varga Mihály kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedésekre készül, ez magyarul szerinte megszorítást jelent, "fejőstehénnek nézik a magyarokat" – mondta.

Ezt követően néhány példával illusztrálta, "hogy élnek a magyarok", az Allee piacán a feleségéhez például odalépett egy férfi, hogy 2000 forintért eladja neki a borotváját.

Várja a miniszterelnök kemény tiltakozását az orosz tankönyv ügyében, amelyben az szerepel, hogy az 1956-os forradalmat fasiszták robbantották ki.

Szerinte az e-autókhoz nem akkumulátorral kellene hozzájárulnia a magyaroknak, hanem szoftverekkel, zöld irodákban.

Idézte a Fidesz 2006-os kampányszlogenjét: "Rosszabbul élünk, mint négy éve." A megoldás szerinte a munkaalapú helyett emberközpontú gazdaság lenne.

Gyurcsány Ferenc (DK) Orbán Viktor "háborújáról" beszélt Brüsszel, illetve az egyes országok ellen. Rosszallását fejezte ki amiatt, hogy a kormány kutatóközpontok helyett akkumulátorgyárakat épít.

"De legalább jobban élünk? Ellenkezőleg. A magyar forint értéke rohamosan zuhan. A két évvel ezelőtti 100 forint alig ér ma 70-et. A keresetek nem növelik az orbáni inflációt" – fejtegette.

Szerinte "szociáldemokrata kormány kell, Dobrev Klára kormánya kell".

Kritizálta a kormányt amiatt, hogy a milliárdosok zsebét tömi, az ország pedig a hatalmaskodóké, nem a legkisebbeké. "Az életet választjuk, nem önöket" – mondta még.

Kormánypártok Simicskó István (KDNP) megköszönte Orbán Viktor jelentését, egyetértett azzal, hogy az atlétikai vb rendezése sikeres volt, megmutatta, hogy a magyarok szeretik a sportot. Szerinte a keleti nyitással nőtt Magyarország mozgástere. Ellenezte, hogy Európa az önfeladás útját járja, ami a keresztény értékeket illeti. Támogatja a párt a kormányfőt abban is, hogy keményen álljon ki Brüsszel migránsgettókkal kapcsolatos nyomása ellen. Arra biztatja a kormányt, hogy a családtámogatások rendszerét továbbra is prioritásként kezelje, kérte, hogy ősszel jelentsék be a csok+ programot. Kocsis Máté (Fidesz) először az ellenzéki felszólalásokra reagált. Gelencsér Ferenctől azt kérte, ha a chatGPT-vel íratja a felszólalását, ne izguljon közben, értse meg, ami le van írva. Kritizálta továbbá a Jobbik és a Párbeszéd felszólalóját, Szabó Tímeáról nem gondolta, hogy a hazaáruló szót ki fogja ejteni. Felfogásában az a hazaárulás, amikor valaki külföldi pénzből kritizálja a magyar kormányt. Szerinte Gyurcsány Ferenc nem az uniós pénzeket hozná haza, hanem különböző magyar cégeket vinne.

A szónoklatok után Orbán Viktor viszonválasza következett.

"Gyurcsány Ferenc felszólalásában imponált, hogy valaki így bízik a feleségében, és kiáll mellette. Sok sikert kívánok" – mondta, majd leszögezte, nem háborúzik senki ellen. Hozzátette, Magyarország nem kér újabb Gyurcsány-korszakot, akárhogy is hívják.

Nyomatékosította, 2010-ben kettő interkonnektora volt Magyarországnak, a háború kitörésekor pedig hat.

Az ársapkák szerinte nem kommunisták, számos ország alkalmaz ilyet, például Franciaország is.

Szerinte gyermekded elképzelés, hogy béketervvel kell előállni, mert nem ez a sorrend. Első a tűzszünet, utána kell tér és idő beszélni a továbbiakról.

A vendégmunkásokkal kapcsolatban leszögezte, hogy csak annyi jöhet be, ahány szabad munkahely van Magyarországon. "A magyar munkahelyek elsősorban a magyarokat illetik meg" – fejtegette.

Szerinte nem lehet egyetérteni értékalapon az EU mostani alapvetéseivel sem a háború, sem a gender, sem a migráció kérdésében.

A háború vége szerinte erő kérdése, de azt szamárságnak minősítette, hogy Oroszországnak és Magyarországnak közös határa legyen a jövőben, "a NATO sokkal erősebb ennél".

Orbán Viktor kijelentette, érdektelen, hogy svéd filmekben mi van, a történetből az viszont érdekes, hogy mit tanítanak Magyarországról a svéd gyerekeknek. Azt is, hogy semmi nem sürgeti Magyarországot a svéd NATO-csatlakozás támogatására.

Megígérte, nem lesz olyan pillanatat, hogy nem lesz érvényben városra vonatkozó csok.

Megígérte azt is, hogy a nyugdíjasok novemberben megkapják a kompenzált pénzüket.

Kérte az ellenzéket, hogy harcoljanak Brüsszelben legalább azokért a pénzekért, amelyekt a tanárok fizetésemelésére kellene folyósítani itthon.

Leszögezte, Magyarországon nem lehet nagyobb állami támogatást adni egy cégnek, mint amekkora bevételt remél a befektetés megtérülésekor.

Nyomatékosította, Magyarország ma nem szenved vízhiányban, a Duna 5 másodperc alatt több vizet hoz, mint amennyi egy gyár éves szükséglete, Magyarországról pedig több víz távozik, mint amennyi bejön, ezért van mit "felfogni".