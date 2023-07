Itt a vita vége, elfogadta az Országgyűlés az új pedagógusi jogviszonyról szóló törvényt

Fél 12 előtt lezajlott az új pedagógusi jogviszonyról szóló törvény zárószavazása. Mivel egyes részei minősített többséget követeltek, más részei sima többséget, az egységes javaslatról két részletben voksoltak. Ennek eredménye:

minősített többség: 134 igen, 60 nem, 0 tartózkodás

egyszerű többség: 136 igen, 58 nem, 0 tartózkodás

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt bevezető törvényben szereplő béremeléssel a kormány álláspontja szerint jól járnak a tanárok. Pedagógus I. kategóriában 410 ezer forinttól 1,065 millió forintig, Pedagógus II. esetén 430 ezer forinttól 1,135 millió forintig terjedhet a fizetés mértéke, egy mesterpedagógus ugyanakkor 520 ezer forinttól 1,365 millió forintig, egy kutatótanár pedig 640 ezer forinttól 1,47 millió forintig terjedő mértékben kaphat illetményt. A javaslat szerint a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók végkielégítést is kaphatnak. Lesz teljesítmény alapú magasabb fizetés is.

A teljes napi munkaidő 8 óra, az alapszabadság évi 50 nap lesz, utóbbiból a munkáltató legfeljebb 15 munkanapot vehet igénybe a nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés, oktatás, gyermekfelügyelet, a pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe tartozó pedagógiai szakszolgálati tevékenység céljára.

Heti 24 órában rögzítik a tanítási órák számát.

A javaslatot hevesen bírálták a pedagógus szakszervezetek és az ellenzéki pártok is, még a keddi napirend előtti felszólalásokban is szóba került a javaslat visszavonásának szükségessége. A pedagógusok sztrájkbizottságának kormánnyal való egyeztetésén is ezt követelték a szakszervezetek, mindhiába.

Gosztonyi Gábor: több ezer tanár fog távozni

Az InfoRádióban a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, Gosztonyi Gábor elmondta: becslésük szerint 5 és 10 ezer közé tehető azok száma, akik a státusztörvény elfogadásával elhagyják a pályát. Információik szerint nagyon sokan lesznek rajtuk kívül azok is, akik a "nők 40"-es nyugdíjlehetőséggel fognak élni. Vannak olyan híreik, hogy

egyes iskolák vészforgatókönyvvel készülnek, tartva a felmondási hullámtól.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a módosító javaslatokkal további probléma került az általuk már korábban is kifogásoltak közé: az átvezényelhetőség az új változatban már úgy szerepel, hogy a kollégák beleegyezése nélkül is át lehet vezényelni őket akár egy teljes tanévre is, ha a munkába oda-vissza tartó utazás nem több 3 óránál. De nem tudni, hogy ez nettó utazási idő vagy a várakozás is benne van-e, illetve ezeket a plusz órákat kifizetik-e munkaidőként, hiszen ezt nem a tanárok akarták.

"Az oktatás nem rendvédelem és nem honvédelem, itt nem lehet átirányítani a kollégákat" – hangsúlyozta Gosztonyi Gábor.

A másik probléma, hogy a törvény

duplájára emeli az ingyen végzett eseti helyettesítések mértékét, vagyis minden tanár évi 60 órát ingyen helyettesít.

A szakszervezet szerint a kötelezően letanított órák felett minden pluszt ki kell fizetni, hiszen egyébként a munka világában is így történik ez.

Felháborítónak tartja a Pedagógusok Szakszervezete azt is, hogy a kormány csak azokkal a szakszervezetekkel hajlandó tárgyalni, amelyek 10 százalékos szervezettségi szint fölött vannak. Gosztonyi Gábor kijelentette: valószínű, hogy az EU alapjogi chartájába ütközik ez, hiszen a szociális párbeszéd kötelezettség a munkáltató számára.

"Most ezt megfejelte azzal a kormányjavaslat, hogy ha ez a 10 százalék nincs meg, akkor a létszámában legnagyobb szakszervezettel tárgyal. Bár ez nagy valószínűséggel épp a Pedagógusok Szakszervezete, de elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kormány elsődleges célja ezzel az, hogy a sztrájkbizottság két nagy szakszervezetét egymásnak ugrassza" – mondta Gosztonyi Gábor. Rámutatott: nemcsak a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét zárták ki ezzel a tárgyalásokból, hanem a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetét is.