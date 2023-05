Még több NATO-katona megy Koszovóba

"Úgy döntöttünk, hogy további 700 katonát mozgósítunk a nyugat-balkáni műveleti tartalékos erőből, illetve készültségbe helyezzük a tartalékos erők egy újabb zaszlóalját, hogy szükség esetén telepíthessük őket" - jelentette ki Stoltenberg sajtótájékoztatóján, miután az előző napi albán-szerb összetűzések során a NATO-vezetésű koszovói békefenntartó erők (KFOR) 30 katonája és 52 tüntető megsérült.

Az olaszországi Nápoly városában működő illetékes parancsnokság a nap folyamán közölte, hogy több, készültségbe helyezett alakulatot küldenek át Koszovóba a KFOR számára erősítésnek.

Stoltenberg elítélte az erőszakot Koszovóban, mondván, hogy "az ilyen támadások elfogadhatatlanok és véget kell vetni azoknak". Figyelmeztetett, hogy a NATO-csapatok "minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy szavatolják a biztonságot Koszovó minden lakója számára".

A felvételen magyar katonák láthatók:

This is the worst that’s been seen in ?? for many years. Serb militants in northern ?? attack Nato forces and wound eleven of them. The cycle of escalation must be broken quickly! pic.twitter.com/JltZXL4k6Y