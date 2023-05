Iránymutató választást tartanak ma Magyarországon

A Pest vármegyei Gödön polgármestert és az 5. számú egyéni választókerületben képviselőt is választanak, mivel még februárban lemondott a település polgármestere, Balogh Csaba (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-Párbeszéd) és Hlavács Judit (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-Párbeszéd) képviselő.

A polgármesteri tisztségért három jelölt indul: ketten függetlenként, (Kammerer Zoltán és Rataj András) egy jelölt pedig, az ellenzékinek mondható Szilágyi László a Kapu Civil Kurázsi és Kontroll Egyesület képviseletében. A képviselő-választáson hat jelölt van.

A gödi választói névjegyzékben 16 800-an szerepelnek, az 5. számú választókerület új képviselőjére pedig 2400-an szavazhatnak.

A gödi politikai helyzetről a volt momentumos polgármester lemondása után elemző cikket írtunk.

elég távol ahhoz, hogy a vidéki hangulatot tesztelje. 2019-ben az ellenzék 49,4:41,4 százalékos arányban nyert a kormánypártok ellen a polgármesteri posztért folyó versengésben, a Mi Hazánk jelöltje 9 százaléknyi vokshoz jutott.

Május 14-én egyébként a képviselő-testületben is javulhat az arány a kormánypártok javára. Távozott ugyanis egy eddig ellenzékinek számító képviselő is, és helyére is új politikust választhatnak a gödiek.

Ha minden a kormánypártok szájíze szerint alakulna, akkor már csak egy fős kisebbségben lennének a testületben.

Egy olimpiai bajnoknak, Kammerer Zoltánnak, akit a Fidesz is szívesen lát, pedig ez nem is igazi hátrány.

Nyitókép: Gödi Hírnök