Gödi választás: az olimpiai bajnok elhárította a Fideszt, a párt azonban nem bánja ezt

"Szerettük volna, ha a városért mindig is elkötelezett olimpikon a Fidesz színeiben indul, de ő ragaszkodott ahhoz, hogy pártpolitika felett álló jelöltként, a pártoktól függetlenül méresse meg magát" – ez olvasható Tuzson Bence Facebook-oldalán. Pest megye 5. választókerületének országgyűlési képviselője annak apropóján írta ezt, hogy Kammerer Zoltán is elindul azon az időközi polgármester-választáson, amelyet május 14-re írtak ki.

Gödről van szó, ahol Kammerer Zoltán él, az elmúlt hónapokig innen járt edzeni, versenyezni. Most azonban politikai pályára adná a fejét a háromszoros olimpiai bajnok kajakozó. fotó: Tuzson Bence Facebook-oldala

Érdekes helyzetben van, hiszen az eddigi információk szerint lesz egy jobboldali ellenzéki, a politikában jártasak számára ismert riválisa, és természetesen a baloldali ellenzék is állít jelöltet. Mindjárt írjuk, hogy kik ők, de előtte arról, hogy miért is lesz választás Gödön.

Lemondás

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk, február elején lemondott az eredetileg momentumos Balogh Csaba. Elköszönésekor azt mondta: "sikereket tudok felmutatni, de mostanra már teljesen kiüresítette a kormány, a fideszes és a velük kollaboráló álellenzéki testületi többség a munkakörömet". Közzétett videójában arról is beszélt, hogy

a DK-s képviselők bebizonyították, "országosan a legorbánellenesebbnek tartják magukat, de valójában itt, helyben bármilyen alkuba belementek a Fidesszel".

Ezek után hosszan részletezte a sikereit és a "DK-Fidesz-koalíciónak" titulált lépéseket. Talán legjobban az fájhatott neki, amikor a DK, a Fidesz, az LMP és a Jobbik képviselőiből álló testületi többség két hétre, majd még 30 napra felfüggesztette a polgármestert a hivatalából.

Az események sorában azonban ez ma már történelem, ő Gödön nem próbálkozik újra.

Érpatak

Nézzük, kik jelentkeztek be Kammerer Zoltánon kívül! Indulna a volt érpataki polgármester; Orosz Mihály Zoltánról van szó, aki évekkel ezelőtt az "érpataki modellről" híresült el. Ő volt az, aki "építőkre" és "rombolókra" osztotta fel az embereket, és ennek alapján irányította Érpatakot a 2010-es évek derekán. 2016-ban az Infostarton beszámoltunk arról, hogy bábuakasztás miatt házkutatást tartott a rendőrség az érpataki önkormányzatnál. Történt ugyanis, hogy egy rendezvényen Orosz Mihály Zoltán polgármester felakasztatott egy-egy, Simon Peresz volt izraeli államfőt és Benjamin Netanjahu miniszterelnököt ábrázoló bábut.

Most "zöld" színekben kampányol, bár megfogalmazása szerint "Göd város életterének megvédése" a tét egy videója szerint, ami nem csupán a gödi Samsung-gyár ügyére utal.

DK-s vonal

Az ellenzék is állít jelöltet, és a jelek szerint Szilágyi László lehet Kammerer Zoltán igazi ellenfele. Ő jelenleg Gödön önkormányzati képviselő. Balogh Csaba lemondása után a Gödi Hírnöknek beszélt az új politikai helyzetről. A polgármester teljhatalmát emlegette, majd úgy fogalmazott: "Balogh Csaba véleményem szerint az utolsó pillanatig elhúzta lemondásának bejelentését, és közel két hónap szabadság után visszatérve dobta be az izzadságtól mentes törülközőt. Régi, forradalmi kalapját szögre akasztotta, és az utóbbi hónapokban már nem foglalkozott a napi ügyekkel." Szerinte innen már "csak felfelé vezet majd városunk útja".

Mi történt 2019-ben?

A kérdés, hogy miképpen jutott el idáig a város. 2019-ben nem kis meglepetésre az ellenzék diadalmaskodott Gödön. A helyi politikában jártas emberek szerint a városi fideszesek kényelmeskedése vezetett oda, hogy elbukták a települést, nem érzékelték, hogy azon az őszön lendületben volt a baloldal, és a térségben egyedül Dunakeszin tudtak ellenállni a "vörös árnak". Pedig a nagyvárosi logika alapján Dunakeszinek (ahol a Fidesz nyert) inkább el kellett volna vesznie a jobboldal számára, mint Gödnek.

A jelenlegi politikai helyzetet nehéz kihámozni. Egy biztos, 11 képviselője van a településnek, ebből heten az országosan ismert ellenzék tagjai. Hozzájuk csatlakozott egy ideig Balogh Csaba, aki összeveszett a jellemzően DK-hoz húzó képviselőkkel. Így most bonyolult átlátni, hogy ki kivel van - és főleg: ki ki ellen?

Mindenesetre Szilágyi László már gyűjti az aláírásokat, és bár a DK-logó nincs a neve mellett, mindenki tudja, hogy mely párthoz tartozik.

Kammerer Zoltán,

aki ellen a Fidesz nem indít jelöltet, de akinek bevallottan segíti a kampányát,

arról posztol, hogy helyi iskolaigazgatóval, szomszédos polgármesterrel, főépítésszel találkozik és gyűjt tapasztalatokat.

Adatok

Az már egy másik kérdés, hogy Göd a maga 16 877 választópolgárával milyen jelzést tud küldeni a nagypolitikának. A település ugyanis

túl közel van Budapesthez ahhoz, hogy ne legyen jelzésértékű a fővárosnak, de

elég távol ahhoz, hogy a vidéki hangulatot tesztelje.

2019-ben az ellenzék 49,4:41,4 százalékos arányban nyert a kormánypártok ellen a polgármesteri posztért folyó versengésben, a Mi Hazánk jelöltje 9 százaléknyi vokshoz jutott.

Május 14-én egyébként a képviselő-testületben is javulhat az arány a kormánypártok javára. Távozott ugyanis egy eddig ellenzékinek számító képviselő is, és helyére is új politikust választhatnak a gödiek.

Ha minden a kormánypártok szájíze szerint alakulna, akkor már csak egy fős kisebbségben lennének a testületben.

Egy olimpiai bajnoknak pedig ez nem is igazi hátrány.

Nyitókép: Gödi Hírnök