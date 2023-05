Amint Ferenc pápa kitette a lábát, előszedte a kormány az ellenzéket

Ferenc pápa háromnapos látogatása során a keresztény civilizáció szeme Magyarországra irányult, és hitünk erejét láthatta a világ - fogalmazott napirend előtt a KDNP parlamenti frakcióvezetője.

Simicskó István köszönetet mondott a program szervezőinek, és emlékeztetett rá, hogy a katolikus egyházfő a szeretet, illetve a béke fontosságára hívta fel a figyelmet Budapesten.

"A szentatya igazi missziója most is, Magyarországon is megmutatkozott a Jóisten végtelen szeretetének a hirdetésében, és természetesen a béke melletti kiállásában is ennek a fontosságának hangsúlyozásával találkozott keresztény hívekkel, fiatalokkal, beteg gyermekekkel, szegényekkel, ukrajnai menekültekkel. Találkozott nyilván, papokkal, egyházi és közjogi vezetőkkel is őszintsége. Minden helyszínen a szeretet és a béke fontosságára hívta fel a figyelmet."

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós is

köszönetet mondott a pápalátogatás szervezőinek és résztvevőinek, ugyanakkor

bírálta a DK-t és a Momentumot.

"Egy ünnep mindig szép, de sajnos mindig vannak, akik ezt el akarják rontani. Ez így zajlott egyébként másfél évvel ezelőtt az Eucharisztikus Kongresszuskor is, és most is voltak, akik már korábban is olyanokat állítottak, olyanokat gondoltak a szentatya látogatásáról, amik valótlannak bizonyultak; gondoljunk bele

az egyházakat támadó fanyalgó, kioktató hangokra, ezek kísérték a szentatya útját,

illetve az előzményeket. Majd a szőnyeg szélére állították Orbánt, persze úgy, hogy nem is akar vele találkozni a pápa. A Momentumtól a DK-ig hangoltak a károgók, Gelencsértől, aki eltörölné a hittanoktatást, Gyurcsányig, aki azt mondta, hogy a papokat megtanítjuk a Szentírásra. És a mindig hiteles médiájuk is részt vett mindebben" - részletezte.

Ferenc pápa április 28. és 30. között volt Magyarország vendége és számos programon vett részt, amelyeken beszédeket is mondott.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi