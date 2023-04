Ezer forint a meleg lángos – árellenőrzés a budapestiek kedvelt pihenőhelyén

Ahogy arról az Infostarton beszámoltunk két újdonsággal bővült a Magyar Értéktár. V. Németh Zsolt miniszterelnöki közölte, hogy kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánították a lángost, amit ma már nem csak a magyarok ismernek és szeretnek. A Magyar Értéktárba jelenleg 150 nemzeti érték tartozik.

Éppen ezért kíváncsiak voltunk, hogy ennek a jellegzetes ételnek, amely korábban az olcsóságáról volt híres és értékmérője volt a turisták által látogatott adott helynek, mennyibe kerül a Római-parton. fotó: Infostart

A hely azért érdekes, mert a budapestiek számára könnyen megközelíthető, hangulatában a késői szocializmus keveredik a természetközeliséggel egy kis modernitással megfűszerezve. Az árak magasabbak, mint mondjuk egy fővárosi piacon, de alacsonyabbak, mint a belvárosi sétálóutcákon.

A Római-fürdőt ismerők tudják, a rendszerváltáskor egy helyen lehetett lángost kapni. Ez most is megvan, de azóta a többi, önkiszolgáló jellegű büfében is készítenek már lángost. Kihasználtuk, hogy a legutóbbi hétvégén kellemes volt az idő, így sokan voltak a Duna-parton.

Négy helyen néztük meg a lángos árát.

Kezdjük mindjárt a legdrágábbal, itt a sima lángos 1200 forintba került. Mondjuk a hely inkább hamburgerekben utazik, a mellette lévő, immáron hagyományos büféknél 1000 forintért lehetett hozzájutni.

A legolcsóbb a már megemlített őslángososnál volt, ott 980 forintba kerül. Az sejtjük, hogy csupán marketing és nem piaci szempontok alapján vitték a bűvös 1000 forint alá az árat. Sokan voltak, és talán itt volt a legnagyobb kereslet a portéka iránt.

Ellenőrzésként ellátogattunk az innen mintegy 3 kilométerre lévő békásmegyeri piacra, itt már sokkal pénztárcabarátabb árakkal találkozunk. Nem hittünk a szemünknek, csak 550 forintba kerül az egykoron szegényebb turisták eledele.

Arról már nem is beszélve, hogy talán itt volt a legfinomabb, más kérdés, hogy mindezt a panelházak árnyékában tudjuk elfogyasztani.

Legközelebb a Balaton északi partjára látogatunk el.

Nyitókép: Infostart