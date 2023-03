Közelíti az 1000 forintos határt a balatoni lángos

A badacsonyi hajóállomás környékén működő Badacsony Bisztró két hete nyitott meg a téli szünet után. Frissített étlapja online is elérhető, amely alapján tavaly nyár óta lángosai jellemzően 25-45 százalék körül drágultak - írja a G7.

A gazdasági lap számításai szerint ez 43 százalékos áremelkedés, hiszen tavaly még csak 650-ért adták.

Az Infostart tapasztalatai szerint tavaly Alsóörsön 800 Ft-ot kértek a sima lángosért. A békásmegyeri piacon pedig idén emelkedett 550 forintra a lángos ára a tavalyi 400 forint után. A gazdasági lap szerint viszont Alsóörsön idén már 1000 forintot kérnek. Más kérdés, hogy

a budapesti Római-parton már tavaly is 1000 forintba került a sima lángos.

Arról már nem is beszélve, hogy 2018-ban Bécsben 4 eurót kértek a "magyar" lángosért. Ez mostani árfolyam melett legalább 1550 forint lenne. fotó: Infostart

A cikk szerint az évről évre növekvő árak miatt volt olyan lángosozó, amely már tavaly is érezte, hogy csökkent a forgalom (bár a bevétel nem), most pedig többen is említették, hogy az elmúlt évek legnehezebb időszakára készülnek. “Túléltünk két pandémiás meg egy háborús nyarat, de ez lesz a legnehezebb. Mostanra fognak az emberek úgy leereszteni anyagilag, hogy örülünk, ha lejönnek egyáltalán hozzánk” – mondta a keszthelyi lángosos.

