"Nem eszik olyan forrón a kását" – markáns kamarai vélemény a fúrt kutak ügyében

Hagyják békén a belterületi vagy más néven jegyzői ásott és fúrt kutakat, amelyek csak talajvizet használnak! Kár erre a tintát is pazarolni, nemcsak a papírt! – mondta Németh Gergely. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Agrárkamara elnöke a Kisalföldnek beszélt arról, hogy a jelenlegi helyzetben "nehéz kiigazodni, fenyegetve érzi magát az ember. Ezt felejtsük el, mert ezzel csak egyesek járnak jól, mondjuk olyan kútfúrók, akik most a zavaros helyzettől pénzt remélnek."

Németh Gergely véleménye szerint kizárólag azokon a településeken érdemes regisztrációhoz kötni a kutak engedélyét, ahol a szennyvízelvezetés még nem megoldott. Azt is elárulta, hogy Szanyban, ahol polgármester,

eddig egyetlen kérelem érkezett kút engedélyezésére.

Ennek apropóján beszélt még arról is, hogy "mindenki várjon még, nem eszik olyan forrón a kását. A most kihirdetett határidő még messze van, beszéljünk erről akkor, ha közeledik az év vége."

Szavai összecsengenek az InfoRádiónak korábban nyilatkozó agrárminiszterével. Nagy István úgy fogalmazott: "Azt a javaslatot szeretnénk a kormány asztalára tenni, hogy az egészet úgy kell hagyni, ahogy van, ne kelljen semmilyen lakosságvegzáló történet, és én még azt is bátorkodnám kijelenteni, hogy egyáltalán a bejelentéstől is tekintsünk el, mert semmilyen veszélyt nem hordoz magában az, hogy valakinek az udvarán van egy 12-13 méter mély kútja, ami gyakorlatilag az esővizet gyűjti össze és azzal a maga kis veteményesét vagy a virágágyását meglocsolja." Arról is beszélt, hogy a kútfúrásra "ráépült egy olyan ipar, amitől az ember megretten".

Mi mindenesetre megkerestünk egy kútfúró vállalkozást, amelynek képviselője már korábban is nyilatkozott az Infostartnak.

Kérdésünkre, hogy mi a hivatalos álláspont a vitatott, 1992 előtt létesített kutak ügyében, azt válaszolták: elviekben azokat is kell engedélyeztetni, de "mivel most eléggé felkapták a témát", írtak a Belügyminisztériumnak,

kértek hivatalos állásfoglalást,

de egyelőre nem kaptak választ.

A Kisalföldnek beszélt Major Béla kajárpéci gazda is, aki hidroglóbusszal rendelkezik egy volt tsz-telepen. Ő nyolc hektáron gazdálkodik, de mivel már megszűnt az állattartás, sok vizet nem használ. "Sokan attól tartanak, ha már minden kutat regisztráltak, majd adót is kell fizetni utánuk. Persze ami nagy mennyiségű vizet vesz fel, azt érthető, ha be kell jelenteni" – hangsúlyozta Major Béla.

Szerinte az is nagy kérdés, hogy miként lehet ellenőrizni a kutakat, hiszen egy drón elől könnyű elrejteni őket akár egy épületbe.

