Új erdőt kezdtek telepíteni az elhíresült nyírségi lombkoronasétány köré

A Debrecentől közel 30 kilométerre lévő kétezres lélekszámú településen, Nyírmártonfalván elkezdték újratelepíteni az erdőt. A falu arról lett híres, hogy egy tarra vágott erdő közepén építettek lombkoronasétányt.

Az Átlátszó most újra meglátogatta a helyszínt. Beszámolójuk szerint már látszik a fatelepítés, sőt, néhány munkás a fából készült biciklitárolót is bekente favédő lakkal. Állítólag magát a sétányt is lekezelik majd.

A beruházásra (amelyről a lap fotókat is közöl) 60 millió forintot kapott a helyi polgármester, aki mint magánember pályázott az EU-s forrásra.

Egy helyi lapnak az érintett politikus elmagyarázta a furcsaságot. Erről mi is beszámoltunk. Eszerint Filemon Mihály még 2017-ben adta be a pályázatot. A pénz azonban késve érkezett és az erdőt viszont ki kellett termelni.

A kapott állami támogatást saját forrásból kellett kiegészíteni úgy, hogy a pályázat utófinanszírozású – tájékoztatta a Civishírt Filemon Mihály.

