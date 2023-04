Az egészségügyi államtitkár értékelte a 33 ezer igent a kamarára

„Ezt szerintem nem a kudarc, vagy a siker dimenziójában kell értékelni, mi sosem ezt tettük. A kamara megszüntetése nem volt cél, úgyhogy ilyen szempontból ez abszolút indifferens” – nyilatkozta az atv.hu-nak az egészségügyi államtitkár azzal kapcsolatban, hogy több mint 33 ezeren, a tagság több mint kétharmada jelezte, hogy szabad akaratából a Magyar Orvosi Kamara tagja akar maradni.

Kincses Gyula MOK-elnök korábbi tájékoztatása szerint az orvosi kamarának 50 ezer tagja van, a közellátásban körülbelül 30 ezren dolgoznak, az aktív tagok száma 40 ezer felett van.

Takács Péter szerint a belépők száma azt jelzi, hogy az orvosok alapvetően a kamara mint köztestület felé elkötelezettek. „Sok olyan kollégát ismerek, aki ugyan a jelenlegi elnökség céljaival, módszereivel nem ért egyet, de harminc éve kamarista és visszalépett. Igazából én ennek nem tulajdonítok jelentőséget” – fogalmazott.

Ugyanakkor az egészségügyi államtitkár állítása szerint

sok felháborodott e-mailt kapott, miszerint voltak akik annyira nem értettek egyet a mostani elnökséggel, hogy a passzív be nem lépés helyett megírták, hogy nem kívánnak csatlakozni, amire válaszul mégis egy köszönőlevelet kaptak, hogy megerősítették a tagságukat.

„Ezt lehet, hogy nem árt majd a végén figyelembe venni” – jegyezte meg Takács Péter.

Az államtitkár egyébként „abszolút” fenntartotta azt a véleményét is, miszerint a kamarának az új ügyeleti rendszerrel szembeni reakciója politikailag motivált. Azzal kapcsolatban, hogy a jövőben a kormány tervez-e konzultálni a Magyar Orvosi Kamarával, kijelentette: eddig is komolyan vették őket és konzultáltak velük. „Tételesen fölolvastam a múltkori sajtótájékoztatón, hogy hány javaslatát emeltük be Kincses elnök úrnak a törvénybe, amit előzetesen megküldött már 2020 óta a belügyminiszter úrnak” – emlékeztetett.

“Sőt, egy olyan megbeszélésről jöttem, ahol ott ültek a kamara képviselői, hiszen én megígértem, hogy az alapellátás finanszírozására és annak áttekintésére egy állandó munkabizottságot hozok létre az államtitkárságon belül. (…) Nem tudtam végig maradni, úgyhogy a helyettesemet meg fogom kérdezni, mire jutottak. De eddig is hívtuk a kamarát megbeszélésre” – ismételte meg.

