Háborús határozat, büdzsé - Fontos szavazások péntekje

Az Országgyűlés megszavazza, hogy Budapestre települhet az ENSZ Világélelmezési programjának globális üzleti szolgáltatóközpontja. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ügyben elmondta: a Világélelmezési Program globális tevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi forgalomnak 70 százalékát ettől kezdve Budapestről fogják intézni.

A képviselők asztalára kerül a Magyar Nemzeti Bank 2021-es beszámolója is. Matolcsy György jegybankelnök nem volt kíméletes a kormánnyal, amikor előadta a Parlamentben.

"Míg a Magyar Nemzeti Bank kötelezően rálépett a fékre, addig a kormány nem kötelezően rálépett a gázra. Nem vette figyelembe sajnálatos módon a Magyar Nemzeti Bank jelzéseit, elemzését és javaslatait. A fékre lépett, de nem kellett volna, volt más út. Lehetett volna kezdeni az inflációarányos politikát már akkor, amikor éppen elindult."

A parlament elfogadja az idei költségvetés módosításait. Ezekről Szűcs Lajos, az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának fideszes alelnöke elmondta: "ma már a szakértői becslések is mindösszesen 0,3 százalékos növekedést prognosztizálnak az Európai Unió egészének. A magyar terv ennél továbbra is ambiciózusabb, hiszen a mostani módosítás is 1,5 százalékos növekedéssel tervez."

A képviselők Madách Imre emlékévvé nyilvánítják 2023-at. Az egyik előterjesztő, a fideszes Becsó Zsolt kifejtette: "Nógrád vármegye szülötte évszázadokra visszatekintő családi gyökerekkel kötődik az anyaföldhöz. Nemcsak a fő művével, az oroszlánbarlangnak nevezett dolgozószobájában megírt Az ember tragédiája című alkotásával vagy egyéb irodalmi munkásságával alkotott maradandót, de a reformkori közéletben is fontos szerepet vállalt."

Az Országgyűlés szavaz az orosz-ukrán háború egyéves évfordulója alkalmából beterjesztett kormánypárti határozati javaslatról. A lényeget Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára foglalta össze: "Magyarországnak ki kell maradnia ebből a háborúból mindenáron. Meg kell őrizni a békét, és ennek több eleme is van részünkről: az, hogy nem szállítunk halált okozó eszközöket Ukrajnának, és mindenképpen arra törekszünk, hogy elkerüljük, hogy a NATO vagy az Európai Unió belekerüljön közvetlenül ebbe a konfliktusba".

A parlament elfogadja azt a törvényjavaslatot, amelynek köszönhetően az állam ingyen ad át budapesti ingatlanokat a Károli Gáspár Református Egyetemnek. Az indítvány egyik szerzője, a fideszes Hoppál Péter közölte: a törvényjavaslatban olyan ingatlanok szerepelnek, amelyek az idén 30 éves Károli Gáspár Református Egyetemnek a kampuszközpont kiépítését lesznek hivatottak elősegíteni és támogatni.

Az Országgyűlés pénteken interpellációkról is dönt, illetve napirend utáni felszólalásokat hallgat meg. A munkát pedig hétfőn folytatja napirend előtti felszólalásokkal, kérdésekkel, azonnali kérdésekkel és napirend utáni felszólalásokkal.

