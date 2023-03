Jöhet a lex M1

Számos ok együttesen járult hozzá a közelmúlt hatalmas közúti balesetéhez, az M1-es autópálya katasztrófájához, amelynek halálos áldozata is volt, és számtalan jármű tönkrement, a sztráda is javításra szorult:

a nagy szélben porvihar keletkezett az épp művelés alatt állt, közeli földeken

az így keletkezett rossz látási viszonyokat nem vették figyelembe a sofőrök

az autópálya üzemeltetője is hibázhatott a közlekedők figyelmeztetésében, illetve nagy mennyiségű por volt magán az úttesten is, amelyből kevéssel korábban már történt egy kisebb baleset.

A közlekedési ügyekben felelős építési és beruházásügyi minisztérium - mint az a hvg.hu cikkéből kiderül - nem zárta ki, hogy a szabályok sem segítettek hozzá a március 11-ei szerencsétlenség elkerüléséhez, jelezve, hogy ha ez szükséges, jogalkotásra is sor kerül.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. álláspontja szerint bár az érintett útszakaszon volt védmű, az a hóátfúvás elől hivatott védeni az utat, a porátfúvás elleni védelmet az előzetes hatástanulmány nem tartotta szükségesnek.

Csepreghy Nándor miniszterhelyettes egy ellenzéki kérdésre válaszolva jelezte azt, hogy ha lezárulnak a vizsgálatok és a nyomozás, áttekintik, mely szabályokat és hogyan kell módosítani.

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Lakatos Péter