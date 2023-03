Komoly figyelmeztetés mindenkinek: jönnek a porviharok!

A meteorológiai szolgálat pénteken Facebook-oldalán azt írta, ismét nagy területen várható viharos, erősen viharos szél. A csapadék átvonulása után, kiemelten a Dunántúlon, annak is az északi felén kell a legerősebb széllökésekre számítani.

Hozzátették: hétfőn a reggeli, délelőtti óráktól kezdve fokozatos szélerősödés várható, és a déli, kora délutáni órákra el is éri maximumát az északnyugati szél. Nagy területen valószínű viharos, 60 kilométer/óránál erősebb szél, de a 70-80 kilométer/órás széllökésre is fel kell készülni még síkvidéken is. Ennél nagyobb szélsebességre a hegyvidéki területeken kell számítani, ott akár a 90-100 kilométer/órát is elérhetik, akár meg is haladhatják a széllökések. Az esti óráktól kissé mérséklődik a légmozgás, de még így is nagy területen lesz élénk, erős a szél.

Jelezték: kedden ugyan már veszít erejéből a szél, de továbbra is nagy területen kell erős, viharos széllökésekre számítani.

Felhívták a figyelmet arra: ugyan a szelet csapadékhullás előzi meg, de lehetnek olyan területek, ahol ez elmarad vagy csak kevés eső esik, így ismét kialakulhatnak lokális porviharok. Emiatt kérik a közlekedőket, hogy mindig a forgalmi, időjárási és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek.

Nyitókép: LordRunar/Getty Images