Ukrajna az ENSZ BT rendkívüli ülését kezdeményezte az orosz atomfegyverek miatt - a nap hírei

A tűzszünet lehetőségéről és az orosz-ukrán háború mielőbbi békés lezárásáról egyeztetett Belgrádban a magyar miniszterelnök és a szerb köztársasági elnök. Orbán Viktort munkalátogatáson fogadta Aleksandar Vucic. A megbeszélésen szó volt még a migrációról és Szerbia, illetve a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is. A kormányfőt elkísérte a külgazdasági és külügyminiszter is, aki a szerb pénzügyminiszterrel egyeztetett. Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország földgázellátásnak biztonságát alapvetően Szerbia tudja garantálni.

Magyarország azt várja a svéd kormányzati szereplőktől, hogy nyugtassák meg a magyar parlament tagjait, hogy minél nagyobb többséggel tudják támogatni Svédország NATO-csatlakozását - fejtette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádióban. Orbán Balázs hangsúlyozta: Magyarország nem szeretne állást foglalni svéd belpolitikai kérdésekben, és ugyanezt várja el másoktól is a magyar kérdések tekintetében. Közölte: Finnország esetében egy különleges történelmi barátságról és szövetségről van szó, de Svédországnál más a helyzet. A politikai igazgató az orosz-ukrán háborúról azt mondta: Európa és Magyarország érdeke is az, hogy a mielőbbi tűzszünet után béketárgyalások kezdődjenek, és hosszú távon rendezzék Európa biztonságát.

Magyarország támogatja az uniós védelmi együttműködés fejlesztésére vonatkozó javaslatokat, de arra nem hajlandó, hogy az ennek eredményeként beszerzett magyarországi fegyverek az ukrán-orosz frontra kerüljenek –erről szintén a Kossuth rádióban neszélt a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs a szolidaritási folyosókon Európába áramló, 6 országot negatívan érintő ukrán vámmentes gabona ügyéről azt mondta: újra akcióba lépett a közép-európai és a lengyel-magyar együttműködés, hogy megpróbáljon nyomást gyakorolni az Európai Bizottságra az ügyben.

Az Eurobarometer felmérése szerint 12 százalékkal csökkent az unió támogatottsága Magyarországon. A fél évvel korábbi 51-hez képest így most a megkérdezettek 39 százaléka támogatja az uniót, ami már az uniós átlag alatt van. A kutatásból az is kiderült, hogy a magyar lakosság kevésbé látja jónak az Európai Unió gazdasági helyzetét, mint fél évvel ezelőtt. Az unió jövőjével kapcsolatban is pesszimistábbak lettek az emberek. Emellett 5 százalékponttal kevesebben gondolják úgy, hogy az Európai Unióban jó irányba mennek a dolgok. A kutatók szerint a csökkenés egyik oka, hogy a magyarok kevésbé érzik úgy, hogy a saját szavuk számítana az unióban.

Washington szerint nincs arra utaló jel, hogy Oroszország nukleáris fegyver bevetésére készülne. A Pentagon azután közölte ezt, hogy az orosz elnök bejelentette: Moszkva taktikai atomfegyvereket telepít Fehéroroszország területére. Az amerikai védelmi tárca azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a NATO által biztosított kollektív védelem mellett. Vlagyimir Putyin az állami televízióban azt mondta: nem sérti az atomsorompó-egyezményt, ha Oroszország taktikai atomfegyvereket állomásoztat a szomszédos ország területén. Hozzátette: az Egyesült Államok is nukleáris fegyvereket telepített európai szövetségesei területére.

Ukrajna az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését kezdeményezte az orosz atomfegyverek tervezett fehéroroszországi állomásoztatása miatt. A kijevi külügyminisztérium állásfoglalásában a nemzetközi biztonsági rendszer egészének aláásását szolgáló újabb provokatív lépésként jellemezte Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentését taktikai atomfegyverek állomásoztatásáról a szomszédos ország területén. Kijev az ENSZ BT összehívása mellett felszólította a G7-csoportot, valamint az Európai Uniót, hogy messzeható következményekre figyelmeztessék Fehéroroszországot, amennyiben engedélyezi az orosz atomfegyverek telepítését.

A nyugat-balkáni béke Magyarország egyik legfontosabb biztonságpolitikai érdeke, hiszen ez az európai béke egyik záloga is egyben - hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Koszovóból visszatérő békefenntartó erők fogadásakor Kecskeméten. Vargha Tamás azt mondta: az ország biztonságpolitikai érdekeire tekintettel a magyar katonák 1995 óta vesznek részt balkáni műveletekben. A NATO vezette, jelenleg is folyamatban lévő KFOR-művelethez 1999 óta törzstisztekkel és kontingenssel járul hozzá Magyarország. Ruszin-Szendi Romulusz, a Honvéd Vezérkar főnöke szerint a tartalék zászlóalj tagjai újra bebizonyították Magyarország szövetségeseinek, hogy a magyar katonára lehet számítani.

Tiltakozást szervez az LMP, mert a Nemzeti Választási Bizottság megtagadta a párt akkumulátorgyárakról szóló népszavazási kezdeményezésének hitelesítését - közölte a párt népjóléti és családügyi szakszóvivője. Hohn Krisztina azt mondta: az NVB jóváhagyásával az emberek dönthettek volna arról, akarnak-e akkumulátorgyárat a közvetlen környezetükben. Kiemelte: az LMP fellebbezett az NVB döntése ellen, a tiltakozást azért szervezi, mert azt akarja, hogy az ilyen döntések ne politikai nyomásgyakorlásra szülessenek.

Párbeszéd – Zöldek néven és új logóval folytatják a politizálást Karácsony Gergely és párttársai – derült ki a Párbeszéd nagygyűlésén, amelyről az Index számolt be. A rendezvényen szintén elhangzott, hogy Jávor Benedek lesz a frissen nevet váltó politikai formáció EP-listavezetője.