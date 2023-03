Júliustól átalakul a szemétszállítás

Mint ismert, a Mol Nyrt. tulajdonában álló MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. lesz a felelős idén július 1-jétől 35 évig az ország évi mintegy 5 millió tonna települési szilárdhulladékának begyűjtéséért és kezeléséért. A koncessziót elnyerő cég már korábban ismertette vállalásait, most pedig a 24.hu kérdésére válaszolva osztottak meg újabb tudnivalókat az átalakuló rendszerről.

A MOHU pályázaton választott ki hat regionális szolgáltatót koordinátornak, és rajtuk, valamint azok közreműködőin keresztül végzi majd hulladékgazdálkodási tevékenységét, vagyis a szolgáltatók július 1-jétől ugyanúgy elviszik a lakossági hulladékot, mint korábban.

A cég célja, hogy a központi irányítással hatékonyabb legyen a most széttöredezett, nem fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer.

A kiválasztott hat régiókoordinátor:

Észak-dunántúli régió: GYHG konzorcium hosszabban: GYHG Nonprofit Kft., DEPÓNIA Nonprofit Kft., NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Dél-dunántúli régió: KHG Konzorcium: KHG Nonprofit Kft., Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Budapesti régió: BKM Nonprofit Zrt.

Közép-kelet-magyarországi régió: DTKH Nonprofit Kft.

Észak-kelet-magyarországi régió: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tisza térségi régió: TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft.

November óta ismert, hogy a fővárossal 50-50 százalék tulajdonú céget kíván alakítani a Mol - most kiderült, hogy erről még zajlanak a tárgyalások. A fővárosi hulladékot a koncesszió indulása után is a BKM fogja elszállítani.

Az is ismert, hogy 100 százalékig állami tulajdonú NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. és az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. átkerül a Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.-hez, ezt kormányrendelet szabja meg. A cégek átvilágítása azonban még szintén folyamatban van. Az általuk végzett tevékenységre a koncessziós működés során is számítanak ugyanúgy, mint a jelenlegi egyéb közszolgáltató társaságokéra.

Praktikus információ lehet, hogy az NHKV felé fennálló tartozásokat továbbra is az NHKV felé kell rendezni.

A cégnél azt is közölték, hogy a MOHU a hazai lakossági hulladékgazdálkodás kereteit továbbra is a rezsicsökkentés elvei szerint fogja működtetni. (Az árakat, díjakat továbbra is a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fogja felügyelni.)

