Népligeti felüljáró: reagált a főváros a VEKE vádjaira

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület hat pontban érvel amellett, hogy szükségtelen és fölösleges műtárgy a népligeti felüljáró. Dorner Lajos az InfoRádióban megismételte, hogy a felüljáró műszaki állapota inkább az elbontást indokolja. A VEKE elnöke szerint a Kerepesi út–Hungária körút találkozásánál hasonlatos a helyzet, és ott is működőképes a felüljáró nélküli csomópont, aminek tervét egyébként Magyarország egyik vezető tervező cége, a Főmterv is letette a városvezetés asztalára.

Szerinte nagyon nehéz belőni, hogy a városvezetés miben gondolkodik, mert „általában nem egyeztetnek senkivel semmiről”. Dorner Lajos megjegyezte: a fővárosi felüljárók és hidak állapota régóta kritikus, rendbehozatalukat pedig az általános pénzhiány nem segíti. Ez alól csak egy-két műtárgy kivétel, amik vasútvonal fölött vezetnek, ezért aztán nem kiválthatóak. „A Népligetnél viszont igen erősen el kellene azon gondolkodni, hogy egy lebontást után érdemes-e hatalmas költségből visszaépíteni az egészet, vagy jó lesz az anélkül is” – fogalmazott a szakember.

A VEKE-nél úgy vélik, rázúdítani a városközpont az autókat egyébként sem egy 21. századi gondolat,

a felüljáró ugyanakkor a közlekedés sem igazán segíti, miután az Üllői út teljesen be van lámpázva, tehát maximum egy lámpaciklus nyerhető a forgalom megemelésével.

Dorner Lajos arra is felhívta a figyelmet, hogy Budapesten mintegy 300 műtárgy található, amelyek rendbetételére a Fővárosi Önkormányzatnak nem igazán van forrása, miután egy fillért nem kap az autósok befizetéseiből, sem az üzemanyagból, sem az útdíjakból, sem a parkolási bevételekből, legfeljebb nagyon minimálisat. Mint mondta, ez nem egy mostani, hanem egy ciklusokon át tartó probléma.

A VEKE azt a gyanúját is megfogalmazta, hogy valamilyen vállalkozó „etetéséről” lehet szó, ahelyett, hogy mielőbb elbontanák a felüljárót. Szerinte a főváros vizsgálódása pusztán időhúzás, az eredmény előre borítékolható, miután a felüljáró műszaki állapota miatt már most is érvényben van terheléskorlátozás. A „kedvenc vállalkozónak kifizetett rakat pénzből” inkább már most meg kellene csinálni az új csomópont kiviteli terveit, és akkor előrébb lennék – tette hozzá. Dorner Lajos tudomása szerint

a „kedvenc vállalkozó” az A-Híd Zrt.

A főpolgármester kabinetfőnöke szerint a népligeti felüljáró használata jelenleg biztonságos, de a szerkezeti állapota rossz, ezért a Budapest Közút több forgalomkorlátozó intézkedést is kénytelen volt alkalmazni. Balogh Samu elmondása szerint hamarosan megbontják a felüljáró szerkezetét, kiemelnek két hossztartó gerendát, amiket aztán alapos vizsgálat alá vesznek. Ezt követően derülhet ki a műtárgy pontos állapota, és hogy milyen lépések következhetnek a felüljáró jövőjét illetően – tette hozzá.

Balogh Samu állítása szerint a főváros minden lehetőséget megfontol, figyelembe véve a forgalom működőképességét, a gazdaságosságot (mennyibe kerül a beavatkozás), illetve hogy milyen közlekedési paradigmában hisz a főváros a közgyűlés döntései alapján. De a legfontosabb, hogy a felüljáró mai állapotáról pontos képet kapjunk – ismételte meg.

A kabinetfőnök arra a kérdésre, hogy nem pénzkidobás-e a vizsgálat, azt válaszolta, hogy mérnöki és gazadásági szempontból nem lehet csak úgy hasraütésszerű döntés hozni, pláne, ha bármely beavatkozás sok milliárd forintba kerülhet.

A VEKE azon vádjaira, miszerint egy „kedvenc vállalkozó etetése” zajlik, Balogh Samu a következőket reagálta:

lehet, hogy a korábbi városvezetésnek – aminek Dorner Lajos is tagja volt Tarlós István tanácsadójaként – voltak ilyen dolgai, de a mostaninak nincsenek.

A felüljáróról akkor lehet döntést hozni, ha minden információnak a birtokában vannak, ezt szolgálja a jelenleg is zajló bontási vizsgálat, ami fél évig is eltarthat – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor