Tűzoltó szakértő: csak a krimiben robban fel egyből a kigyulladó hajó

Éghető anyagok találhatók a hajó belsejében, igen tagolt a belső tere és több száz literes dízelolajtartálya is van – hívta fel a figyelmet az oltást nehezítő tényezőkre Jambrik Rudolf. Hozzáfűzte, különösen bajos az oltás úgy, hogy nem tudtak behatolni a tűzoltók. Szűk, zárt tér, nem olyan, mint egy autó oltása, nincs fix talaj, ráadásul lefelé kell menni, mint egy pincetűznél.

„A füstön átlátnak a tűzoltók, mert nagyon jó infravörös tartományban működő hőkamerákkal rendelkeznek. A lángon nyilván nem lehet átlátni, nem látja, hogy abban a helyiségben ég csak vagy egy arra nyíló helyiségben is.

Ezt kintről nehéz megítélni és ugyanúgy nehéz beavatkozni is kintről”

– mondta a nyugalmazott tűzoltó ezredes.

A hajó oltásában a Szent Flórián tűzoltóhajó is részt vett. Erről a hajóról Jambrik Rudolf elmondta, hogy rendkívüli mozgékony, korlátlan az oltóanyag-kapacitása, hiszen üzem közben a saját maga alatt lévő vizet szívja fel.

A teljes elsüllyesztéssel kapcsolatban szkeptikus a szakértő, mert kisebb a vízmélység ott, mint a hajó oldalának magassága.

Erről korábbi cikkünkben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt mondta, hogy „a részleges elsüllyesztés mellett döntött a tűzoltás vezetője, a tulajdonossal egyetértésben, aki szintén a helyszínen követte nyomon az oltást. A döntést a lehető leghatékonyabb és legbiztonságosabb tűzoltást szem előtt tartva hozták meg, tekintettel a jármű speciális jellegére.”

A tűz keletkezésével kapcsolatban Jambrik Rudolf azt mondta, hogy a vizsgálatot végzők számára biztosan lesznek egyértelmű jelek arra az eláztatott hajóban, hogy hol ütött ki a tűz. Jellemzően két oka szokott lenni egy ilyen tűznek,

az elektronika és

a motortér,

az ezredes szerint itt fognak keresgélni a vizsgálók, de fontos az is, milyen tevékenységet folytattak a hajón a tűz keletkezése előtt. A vizsgálathoz nem szükséges elszállítani a hajót.

Azt is elmondta, hogy azért füstöl még mindig a hajó, mert a borítások alatt a hőtől és a lángoktól izzik még az ott lévő anyag,

teljesen eloltani majd akkor lehet, ha be tudnak menni a fedélzetre a tűzoltók.

Robbanásveszélytől nem tart, mert a dízelolaj nem robbanékony: „a krímiben lehet látni, hogy kigyullad egy hajó és rögtön fölrobban, de az életben nem így szokott lenni”.

Az Infostart az elsők között számolt be arról, hogy egy luxusjacht ég a Hajógyári sziget déli részén lévő kikötőben. Számos fotót készítettünk és folyamatosan tudósítottunk a tűzoltók munkájáról is. Azt is megírtuk, hogy különleges járműről van szó, és megtudtuk, hogy két és fél éve komolyabb sérüléseket szenvedett, azóta javítgatták. A katasztrófavédelem szerdán delelőtt közölt friss információi itt olvashatók.

