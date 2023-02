Tizenegyezer tiltakozó aláírásával döngetik a debreceni városháza kapuit akkuügyben

A civil társulás tavaly ősszel indított levélküldő akciót az aHang felületén, azt követelve Papp László polgármestertől, hogy a külföldi multik helyett a helyi lakosok érdekeit képviselje és akadályozza meg a városba tervezett akkumulátorgyár megépülését.

„Az elmúlt időszak történései azonban bebizonyították, hogy a város vezetése nem hajlandó érdemben a debreceniekkel párbeszédet folytatni, a közmeghallgatások rendre botrányba fulladtak” – olvasható az aHang közleményében.

A Debreceniek az akkumulátorgyár ellen csapata és az aHang ezért úgy döntött, hogy február 9-én személyesen viszik el a több mint 11 ezer aláírást tartalmazó petíciójukat, hogy átadják a polgármesternek az üzenetüket: „ne épüljön Debrecenben kínai akkumulátorgyár!”

Az átadásra csütörtök délután fél 5-kor a régi városházánál kerül sor, ahová Papp László polgármestert is várják, sőt, mint olvasható, „kreatív ajándékkal” is készülnek.

Ezután a debreceni civilek pultokkal fognak kitelepülni, hogy további aláírásokat gyűjtsenek. Végül közösen fognak átvonulni a 6 órakor kezdődő demonstrációra, ahol a Debreceniek az akkumulátorgyár ellen csapatának képviselője is beszédet fog mondani.

Azzal, hogy a 3000 milliárd forintos és ezzel hazai rekorder kínai beruházás milyen indulatokat kavart a helyiek körében, az Infostart is foglalkozott. Mi lesz az akkumulátorszeméttel? A Párbeszéd adatigénylést nyújt be, hogy kiderüljön, hol és hogyan fogják majd feldolgozni és újrahasznosítani az akkumulátorokat - jelentette be egy keddi sajtótájékoztatón a párt társelnöke Iváncsán. Szabó Rebeka úgy fogalmazott, hogy Iváncsa is egy olyan település, ami "kénytelen elszenvedni az Orbán-kormány teljesen őrült akkumulátorgyárépítési terveit". A képviselő arról beszélt, hogy Magyarország éves áramtermelésének jelentős részét ezek a gyárak fogják elhasználni, miközben az is kérdés, hogy mi lesz az ország vízkincsével. Emellett a helyieket érinti a durva zaj- és forgalomterhelés is - mutatott rá a politikus. A Vona Gábor volt Jobbik-elnök által jegyzett Második Reformkor Alapítványnak is kérdései vannak - Szijjártó Péterhez: Nem látja-e szükségesnek a társadalmi egyeztetés legalapvetőbb és legdemokratikusabb formájának alkalmazását, a népszavazást?

Szükségesnek tartja-e a kormány a jelenleg működő akkumulátorgyárak szigorú utóellenőrzését mind munkavédelmi, mind üzemelési szempontból?

Hogyan garantálja a kormány, hogy a jövőben nem okoz majd ellátási problémákat Debrecenben a gyárak vízfelhasználása, annak a lakosságon kívül sem a mezőgazdaságra, sem a környezetre nem lesz negatív hatása?

Mennyiben szolgálja a magyar társadalom és az ország érdekeit, ha olyan külföldi tulajdonú gyárak épülnek hazánkban, melyekben elsősorban nem hazai munkavállalók dolgoznak?

Nem szolgálja-e inkább a nemzet érdekét az, ha akkumulátorgyárak építése helyett a hazai kkv-k vagy a magyar élelmiszeripar kapna hasonló mértékű állami segítséget?

