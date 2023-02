Azonnal indul a magyar segítség Törökországba - duplán

A HUBA Rescue 24 lassan "hazajár" Törökországba; Pavelcze László, a Törökországba tartó magyar mentőcsapat tagja, a Baptista Szeretetszolgálat veszélyhelyzet-kezelési igazgatója az InfoRádióban elmondta, minden nagy törökországi katasztrófa idején ott voltak és segítettek, számítanak a munkájukra, elfogadták a felajánlásukat.

"Úgy néz ki, hogy este 8 órakor egy 14 fős mentőalakulattal el fogunk indulni. Közben kiderült, hogy a magyar állam 50 fős mentőcsapata külön, a katonai géppel fog tudni menni" - osztotta meg Pavelcze László.

Milyen szakemberek mennek?

orvos

szakápoló

ápoló

tűzoltók, műszaki mentő szakemberek

kutyás orvos és tűzoltó.

A túlélők utáni kutatás ilyenkor akár 10 napon át is lehet sikeres, de volt már olyan extrém eset is, amikor 14 nap után találtak túlélőt.

"Olyan helyen lehet túlélő, amely nincs kitéve az időjárás viszontagságainak. Ilyenkor a mentőknek az élelmezésüket, vizüket maguknak kell megoldani. Természetesen a fogadó ország is tudhat ebben segíteni, van, amikor meg is teszi" - folytatta Pavelcze László, aki szerint sokszor a gyógyszereket is jobb ott, helyben beszerezni, mert jó, ha nem kell a gyógyszert "cserélni".

Külön kiemelte a mentőkutyák szerepét, "náluk jobb műszer nincs", de "ma már annyira jó lokátorok, berendezések vannak, amelyekkel a kis rágcsálók szívhangját is meg lehet hallani".

A mentés részleteiről elmondta,

ha valakinek egy "lukba" kell bemennie, arra a mentőre 3-4 embernek kell figyelnie, van, aki csak a romokat figyeli, és "a legkisebb mozgásra kötéllel rántják ki a kollégájukat".

Pavelcze László folyamatosan kapja "kintről" az információkat az áldozatok számáról, és arról, hol nem jártak még mentőcsapatok, ezért a hétfő délelőtt ismert, ezer alatti áldozatszám még szerinte drasztikusan is emelkedhet, mivel fagy, hó van, "fel kell készülni a legrosszabbra".

A halálos áldozatok magas számához az is hozzájárult, hogy sok olyan épület volt a tragédia területén, amely elavult technológiával épült, vagyis nem volt földrengésbiztos.

"Előfordulhat, hogy további épületek dőlnek össze, és még a mentésre sietők is veszélybe kerülhetnek. Ilyenkor nagyon körültekintően kell mozogni" - mondta.

Nyitókép: MeteoNews 24