Sorra érkezenek a felajánlások a földrengés utáni mentéshez - videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette: országa kész a szükséges segítséget megadni a "baráti" török népnek. "Megdöbbentőek a törökországi földrengés következtében több száz ember haláláról és sérüléséről szóló hírek. Részvétünket nyilvánítjuk az áldozatok családjainak, és mielőbbi felépülést kívánunk a sérülteknek. Közel vagyunk a barátságos török néphez ebben az időszakban, készek vagyunk megfelelő segítséget nyújtani neki" - írta a Twitteren.

Korábban már Izrael is segítséget ajánlott Törökországnak. "Biztonsági erőink készen állnak arra, hogy minden szükséges segítséget megadjanak" - jelentette ki Joav Galant védelmi miniszter, aki szerint hazája "tapasztalt a vészhelyzetek kezelésében és emberéletek mentésében".

A Zaka izraeli mentőszolgálat közölte, hogy mentőcsapatot küld az összedőlt házak romjai alatt rekedt emberek felkutatására.

Eli Kohen izraeli külügyminiszter hazája "őszinte együttérzéséről" biztosította Törökországot, és felajánlotta az ő tárcája segítségét is.

Survivor being pulled from #earthquake rubble in Turkey.pic.twitter.com/POliq0mBPt — Scott McClellan (@ChaseTheWX) February 6, 2023