Izrael humanitárius segítséget ajánlott fel Törökországnak

"Biztonsági erőink készen állnak arra, hogy minden szükséges segítséget megadjanak" - jelentette ki Joav Galant védelmi miniszter, aki szerint hazája "tapasztalt a vészhelyzetek kezelésében és emberéletek mentésében".

A Zaka izraeli mentőszolgálat közölte, hogy mentőcsapatot küld az összedőlt házak romjai alatt rekedt emberek felkutatására.

Eli Kohen izraeli külügyminiszter hazája "őszinte együttérzéséről" biztosította Törökországot, és felajánlotta az ő tárcája segítségét is.

Sad to hear about the devastating earthquake in #Turkey and #Syria. prayers for the deceased and those affected by it. May Allah help the people of our friendly countries.#earthquake #earthquaketurkey #Turkish pic.twitter.com/jwoNGgqtZG — Mirza Umair Arshad (@mirzaumairarsha) February 6, 2023