Ismét rendkívüli erősségű földmozgás rázta meg Törökországot és Szíriát - térkép, képek

A hétfő hajnali 7,8-as után újrabb erős földrengésről érkeztek jelentések Szíriából és Törökország délkeleti részéből. Az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Intézet (EMSC) azt közölte, hogy Törökország középső részén 7,7-es magnitúdójú földrengést észlelt magyar idő szerint fél 12-kor.

Az isztambuli Kandilli szeizmológiai állomás 7,5 erősségű rengésről tett bejelentést, a földrengés epicentruma ezúttal Kahramanmaras tartománya volt.

A szíriai állami média szerint az újabb földmozgások Damaszkuszban történtek.

Folyamatosan növekszik a hajnali rengés áldozatainak és sérültjeinek száma. A károk is óriásiak.

Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn Ankarában, még a második rengés előtt bejelentette:

A mentési munkálatokban mintegy 9 ezer ember vesz részt, de számuk folyamatosan növekszik. Eddig 45 ország ajánlott fel segítséget (köztük Magyarország is). Mentőalakulatok tagjai kutatnak túlélők után egy épület romjai között a délkelet-törökországi Diyarbakirban 2023. február 6-án. MTI/AP/Apostol Péter

Erdogan beszédében leszögezte: a mostani a legsúlyosabb természeti katasztrófa az 1939-es erzincani földrengés óta, amelyben tízezrek vesztették életüket Kelet-Törökországban.

A SANA szíriai állami hírügynökség azt közölte, hogy

Damaszkusz legutóbb azt tudatta, hogy az ország kormányerők által ellenőrzött, Törökországhoz közeli északnyugati térségében 248 halálos áldozata volt a hajnali földrengéseknek, és már több mint 700 sérültről tudni.

Az eredetileg a szíriai polgárháború eseményeit nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) vezetője, Rámi Abdel-Rahmán azt közölte, félő, hogy a katasztrófavédelem nem tud elegendő egységet kiállítani a mentési munkálatokra.

A SANA szíriai állami hírügynökség azt jelentette, hogy 48 órára leállítják az északnyugati Tartúsz tartományban lévő Bánjász olajfinomítót.

Szíriai lázadók ellenőrizte térségében a "fehérsisakosok" néven is ismert, nem hivatalos Szíriai Polgári Védelem (SCD) azt közölte azt közölte, több mint 221 halott mellett legkevesebb 600 súlyos sérültről is tudnak Aleppó és Idlib térségében.

"Északnyugat-Szíria katasztrófa sújtotta övezetté vált" - jelentette ki az SCD egyik munkatársa a sajtónak.

Hamíd al-Kutáni, a szervezet idlibi munkatársa azt mondta, a kórházak zsúfolásig tele vannak sérültekkel.

A 7,8-as magnitúdójú rengések epicentruma Törökország déli részén volt, a legnagyobb az amerikai földtani intézet szerint 18 kilométer mélyen, Gazianteptől körülbelül 33 kilométerre.

